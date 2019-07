Organizatorji OP Francije ji bodo za zmoto vrnili 46 tisoč evrov

Ameriška teniška igralka je pred časom doživela šok, ko so organizatorji turnirja OP Francije podali mnenje, da dvoboja v prvem krogu proti Grkinji Mariji Sakkari ni odigrala tako, kot bi ga morala, oziroma so menili, da ga je nalašč predala. Dvoboj se je namreč končal z izidom 6:1 in 6:0 ter je trajal le 55 minut. Zato so se odgovorni odločili, da ji vzamejo celoten zaslužek za igranje v prvem krogu OP Francije, kar je 46 tisoč evrov. Anna Tatishvili je dejala, da se je po tej odločitvi počutila kot kriminalka.

Lani uvedli nova pravila Lani je odbor turnirjev za grand slam sprejel pravilo, da igralec, ki zaradi poškodbe pred uvodnim dvobojem odpove dvoboj, dobi 50 odstotkov razpisane nagrade, drugih 50 odstotkov pa dobi igralec, ki ga bo nadomestil. Igralce, ki ne bodo končali dvoboja prvega kroga, lahko čaka tudi kazen v višini določene nagrade za prvi krog, če odgovorni presodijo, da igralec ni bil res poškodovan ali je igral pod poklicnimi standardi.

Professional tennis player @ankatati today appealed to the Grand Slam Board an unprecedented, arbitrary and discriminatory sanction following her performance at the French Open. Kirkland proudly represents Anna in her appeal. #RolandGarros #RG19 https://t.co/jpkILk3o5W pic.twitter.com/KaWBFuwNHm — Kirkland & Ellis (@Kirkland_Ellis) June 20, 2019

"Veseli me tudi, da je to vprašanje rešeno in da je jasno, da sem igrala po svojih najboljši zmožnostih." Foto: Gulliver/Getty Images

Za slednje so bili prepričani pri Anni Tatishvili, ki se je na omenjeno odločitev pritožila s 40 strani dolgim zapisom. Bill Babcock, direktor odbora za grand slam, je po pritožbi in vnovičnem pregledu dvoboja odločil, da ji vrnejo denar.

Po tej odločitvi je odleglo tudi Anni, ki se je dolgo časa ukvarjala s poškodbami, kar je bil tudi eden izmed razlogov, da je močno izgubila proti grški igralki.

"Vesela sem, da je odbor za grand slam spremenil mnenje. Veseli me tudi, da je to vprašanje rešeno in da je jasno, da sem igrala po svojih najboljši zmožnostih. Rada imam ta šport in po dolgih letih boja s poškodbami sem vesela, da sem se vrnila in da sem vsak dan močnejša."

"Prav tako sem hvaležna ljudem, ki so stali za mano pri tej pritožbi. Resnici je zadoščeno in moja teniška kariera se lahko nadaljuje," je bila uradna izjava Anne Tatishvili, ki je bila nekdaj že 50. igralka sveta.

Foto: Gulliver/Getty Images

Veliko slabše jo je odnesel Bernard Tomic

Bernarda Tomica, avstralskega teniškega igralca, ni treba posebej predstavljati. Ta je dobil isto kazen za igranje v Wimbledonu, ko je na hitro izgubil proti Francozu Jo-Wilfriedu Tsongaju (6:2, 6:1, 6:4). Odvzeli so mu 50 tisoč evrov.

Pri Tomicu so se odločili, da mu bodo vrnili 25 odstotkov denarja, če v prihodnjih dveh letih ne bo dobil nobenega opozorila za nešportno vedenje. Seveda se 26-letni Avstralec s to odločitvijo ne strinja in bo še naprej spodbijal kazen, med drugim pa je dejal, da bo ta denar namenil v dobrodelne namene.

"Vseeno mi je za tistih 25 odstotkov. Borim se za pravico igralcev v prihodnosti," je za New York Times povedal povedal Tomic.