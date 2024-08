Ena bolj žalostnih in neuspešnih zgodb

Bernard Tomic, avstralski teniški igralec, se je leta 1992 rodil v nemškem Stuttgartu. Ko je bil star tri leta, se je z družino preselil v Avstralijo, kar je zelo vplivalo na njegovo življenje in športno kariero. Že zelo zgodaj je pokazal izjemen teniški talent. Že pri 15 letih je zmagal mladinsko OP Avstralije, prav tako OP ZDA. Leta 2008 je že postal profesionalni igralec. Njegov talent so kmalu prepoznali tudi preostali in ga postavljali ob bok Rogerja Federerja, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića …

Na koncu pa se je njegova še aktivna kariera končala neuspešno, za nekatere tudi žalostno. Sprehodili smo skozi vzpone in padce njegove kariere in pogledali, kje je Bernard Tomic danes.

Bernard Tomic je zablestel leta 2011 v Wimbledonu, ko se je prebil do četrtfinala. Foto: Guliverimage

Začelo se je z Wimbledonom

Tri leta po tem, ko je vstopil v svet profesionalnega tenisa, je na turnirju v Wimbledonu poskrbel za eno večjih senzacij. Sprva se je prek kvalifikacij prebil na glavni turnir, potem pa se pri vsega 18 letih prebil do četrtfinala. S tem rezultatom je po Borisu Beckerju postal najmlajši igralec, ki se mu je na turnirju na sveti travi uspelo prebiti tako daleč. Na poti do četrtfinala je premagoval velika imena teniškega sveta, med njimi je v tretjem krogu na hitro opravil z Robinom Soderlingom, ki je bil postavljen kot peti nosilec turnirja.

Dobro se je upiral Đokoviću

V četrtfinalu mu je na drugi strani mreže stal Novak Đoković, poznejši zmagovalec turnirja. Srbski zvezdnik je potreboval štiri nize, da se je na koncu lahko veselil zmage, in po dvoboju priznal, da je bila vse prej kot lahka zmaga (6:2, 3:6, 6:3, 7:5). "Igrali smo se mačke in miši. Na koncu sem vesel, da sem se prebil naprej," je takrat razlagal Đoković.

Goran Ivanišević mu je pred leti namenil nekaj spodbudnih besed, a te niso zalegle. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Bernard Tomic je po tisti tekmi dejal, da mu je ta dvoboj nekako spolzel iz rok, a vseeno ni skrival zadovoljstva, da mu je uspelo priti daleč na tako pomembnem turnirju. "Mislim, da sem danes dal vse od sebe. Nisem bil daleč, ampak bil je boljši od mene," je leta 2011 za medije povedal Tomic, ki so ga med drugim vprašali, ali bi lahko zmagal ta dvoboj. Odgovoril jim je: "Da, mislim, da bi lahko."

V tistem času je bil povezan tudi z Goranom Ivaniševićem, zmagovalcem Wimbledona iz leta 2001 in donedavnega trenerjem Novaka Đokovića. Legendarni Hrvat mu je namenil tudi nekaj spodbudnih besed. "Rekel mi je: 'Poglej, če ne boš zmagal tokrat, enkrat boš zmagal. Ko narediš takšen rezultat, pomeni, da si oddaljen le nekaj dvobojev od lovorike.' Vem, kakšni so moji cilji."

Kmalu se je začelo vse podirati

A njegovi cilji so se kmalu za tem začeli razblinjati. Kmalu po izjemnih uspehih, ko je se je na svetovni teniški lestvici prebil do 17. mesta, je postal znan po svojem kontroverznem vedenju na igrišču in zunaj njega. Imel je zaplete s svojim očetom Johnom, ki je bil pogosto agresiven ter ni imel najboljših odnosov z drugimi igralci in trenerji.

Imel je zelo vihrav odnos z očetom Johnom, ta pa mu je na turnirjih povzročal nemalo težav. Foto: Gulliver/Getty Images

Oče je nokavtiral teniškega igralca

Na turnirju masters v Madridu se je maja odvijala prava drama, potem ko je na dan prišla novica, da je John Tomic, oče in trener teniškega igralca Bernarda Tomica, fizično obračunal s Thomasom Drouettom, ki je bil partner pri treningih Tomica. Francozu je zlomil nos in ga tako močno udaril, da je obležal nezavesten. Nesrečnemu Drouetu so morali pomagati zdravniki.

Is this Bernard Tomic getting bashed? pic.twitter.com/mMaMeAkgEN — Sam (@SamFaff) September 8, 2023

Grozljiv posnetek pretepa

S svojim vedenjem in izjavami je veliko prahu dvigoval tudi Bernard. Večkrat je prišel v navzkrižje z zakonom. Leta 2015 so ga zaradi preglasne zabave celo aretirali, grozil je celo kapetanu avstralske reprezentance v Davisovemu pokalu Lleytonu Hewittu ...

Leta 2018, ko je izpadel v zadnjem krogu kvalifikacij na OP Avstralije, je novinarjem nakazal, da mu je povsem vseeno in izjavil: "Štel bom svoj denar, to je vse, kar bom delal. Štel bom milijone. Gre za približno 13 ali 14 milijonov dolarjev." Lani se je na družbenih omrežjih pojavil grozljiv posnetek, ki kaže, kako sta se dva moška spravila nanj, ga udarjala in brcala. Posnetek je dvignil kar nekaj prahu. Kmalu za tem se je oglasil Tomic in razkril, da se je to zgodilo že pred petimi ali šestimi leti.

Zadnji incident se je zgodil, ko se je med dvobojem sprl s svojim dekletom Keely Hannah in jo obtožil, da je od nje staknil koronavirus. Tomic je tisti dvoboj predal, na koncu pa se je izkazalo, da je bil res pozitiven.

Veliko tenisa in tudi krivulja se dviguje

Danes 31-letni Bernard Tomic v zadnjem obdobju igra veliko tenisa, a na turnirjih nižje ravni (Challanger, Futures), kjer pa ne zmaguje prav pogosto. Leta 2022 je padel že na 825. mesto na lestvici ATP. Očitno v zadnjem obdobju vneto trenira, saj je trenutno na 250. mestu in prepričan je, da se lahko prebije med 50 najboljših igralcev.

"Septembra leta 2022 sem bil okrog 800. mesta. Zadnje leto in pol sem igral kar dobro in igral sem veliko dvobojev. V treh letih sem zamudil veliko tenisa. Nisem veliko igral in tudi moja fizična pripravljenost je padla. Vzelo mi je nekaj časa, da sem prišel v ritem, ampak zdaj igram dobro. Vseeno moram igrati še bolje, če se želim vrniti na vrh. Čutim, da lahko prihodnjih nekaj let igram dobro. Še posebej glede na svoj slog igre. S svojim tenisom ne porabim veliko energije," je februarja letos razlagal Avstralec.

"Ugotoviti moraš, kako se duševno dobro počutiš in kdaj napolniti baterije." Foto: Guliverimage/Getty Images

Prav tako je priznal, da je imel tudi psihološke težave. Razkril je, da je težko biti na teniški turneji, ker si veliko časa sam, kar je psihološko težko. "To ni ekipni šport, kot sta nogomet in košarka. Tukaj si sam. Veliko je potovanj in veliko časa preživite sami. Ugotoviti moraš, kako se duševno dobro počutiš in kdaj napolniti baterije."

"Boril sem se tri ali štiri leta. Počutim se bolje. Ko že od mladosti veliko potuješ, je psihološko težko. Šport te lahko izčrpa. Ugotoviti morate, kaj je psihično za vas najbolje, in vedno najti način, da ste pozitivni in greste naprej. V tenisu moraš biti psihično v dobrem stanju."

Ga bomo še kdaj videli na največjih igriščih? Foto: Guliverimage

Je zdaj končno našel pravi recept?

Pred leti so ga vprašali, kaj bi svetoval mlademu Bernardu Tomicu. In njegov odgovor je bil: "Ne igraj tenisa." Vendarle se v zadnjem obdobju zdi, da je našel pravi pristop in da bi ga lahko še kdaj videli igrati na največjih teniških igriščih. A vseeno je njegova zgodba le še en dokaz, kako kompleksen je vrhunski šport in kako težko je biti uspešen v njem.

Preberite še: