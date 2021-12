Namesto opravičila so padali udarci

Pred dnevi je Bernard Tomic, nekdanji 17. igralec sveta, razkril, da je pripravljen trdo delati, da bi se vrnil med najboljše teniške igralce. 29-letnik je še dejal, da je danes popolnoma druga oseba in da je dozorel … A to je tema za kdaj drugič.

Če je Bernard Tomic danes dozorel in se je, kot pravi, umiril, pa tega ne moremo trditi za njegovega očeta. Ta je pred osmimi leti fizično obračunal s Thomasom Drouetom. Francozu je zlomil nos in ga tako močno udaril, da je obležal nezavesten. Nesrečnemu Drouetu so morali pomagati zdravniki.

Zgodilo se je pred hotelom v Madridu

Do incidenta je prišlo pred turnirjem serije masters v Madridu pred enim izmed hotelov. Zamere med njima naj bi se vlekle že od turnirja v Monte Carlu, ko naj bi John Tomic udaril sina Bernarda. Thomas Drouet se je takrat postavil v bran mlajšega Tomica, kar je očeta zmotilo. Sicer odnos med glavnima akterjema te zgodbe že prej ni bil najboljši, saj je Drouet za avstralski medij The Herald Sun razkril, da se je John Tomic pol leta do njega vedel neprimerno.

Številni incidenti Johna Tomica Nekdanji taksist bosanskih korenin je za enega prvih izpadov poskrbel, ko je bilo Bernardu šele 16 let. Na turnirju serije challenger je po domnevni sodniški napaki svojemu sinu ukazal, naj odide z igrišča. Večkrat je v spore prihajal z drugimi trenerji. Dvema trenerjema je z avtomobilom celo izsilil prednost, za kar se je moral pozneje javno opravičiti. Leta 2010 je na OP Avstralije vodilnim na avstralski teniški zvezi zagrozil, da bo njegov sin začel igrati za Hrvaško, potem ko so organizatorji prestavili sinov termin. Leto po napadu (2014) je John iz avstralske teniške akademije izpisal Saro Tomic, mlajšo sestro Bernarda Tomica. Določeni viri so navajali, da naj bi se sprli tudi zaradi financ … Ne nazadnje je prvi trener Bernarda Tomica Neil Guiney dejal, da je John izjemno težavna in nepredvidljiva oseba.

"Zadnjega pol leta je z mano delal kot s psom. Po vsem tem me je še fizično napadel. Nisem pričakoval česa takšnega," je po napadu povedal Thomas Drouet. Foto: Guliverimage

Po pričevanju Francoza, ga je usodnega dne John Tomic povabil na sprehod. Pričakoval je, da se mu bo opravičil, ker ga je zadnje čase pogostokrat zmerjal. A zgodilo se je ravno nasprotno. Pljunil ga je v obraz in mu dejal, da ga ne bo več plačeval. Drouet mu je odgovoril, da je vseeno, saj ga pravzaprav plačuje Bernard. John pa se je v tistem trenutku tako razjezil, da je Droueta udaril.

"Zadnjega pol leta je z mano delal kot s psom. Po vsem tem me je še fizično napadel. Nisem pričakoval česa takšnega. Sem predvsem teniški igralec, in kdo ve, koliko časa bom potreboval, da si bom opomogel," je kmalu po napadu za francoske medije povedal Drouet.

Našli so ga nezavestnega na pločniku

Priča fizičnemu napadu sta bila tudi teniška igralca Janko Tipsarević in Aleksandr Dolgopolov. "Nisem videl, kaj se je zgodilo. Z očetom sva ga našla ležati na pločniku in ni bil videti dobro. Zdelo se je, da na trenutke ni bil pri zavesti. Med čakanjem na reševalce so mu dajali vodo. Sicer ni nihče nič videl, in samo ugibamo lahko, kaj se je zgodilo …," je povedal Dolgopolov. Bernarda Tomica v času napada ni bilo zraven, saj je bil pri fizioterapevtu.

Bernard se je na sodišču postavil v bran svojemu očetu Johnu. Foto: Guliverimage

Na sodišču se je zlomil in zajokal

Incident se je julija preselil na sodišče. Po pisanju avstralskih medijev se je Tomic starejši med prvim pričanjem zlomil in zajokal. Na sodišču je vztrajal, da je ravnal v samoobrambi. Na zaslišanju je bil tudi policist, ki je pričal, da mu je John na dan napada priznal, da je udaril Droueta, medtem ko je John trdil nasprotno in policistu očital slabo znanje angleškega jezika.

"Pogovarjal sem se s Tomicem starejšim, ki mi je rekel, da je Droueta napadel. S svojim znanjem angleščine sem ga zelo dobro razumel, da ga je udaril in tudi pokazal mi je, na kakšen način," pa so bile besede policista, ki je obravnaval ta primer.

Thomas Drouet je nato sodeloval z Marion Bartoli, zmagovalko Wimbledona iz leta 2013. Foto: Guliverimage

Na koncu jo je Tomic starejši še dobro odnesel

Septembra je sodišče v Madridu Johna Tomica obsodilo na osemmesečno zaporno kazen. Po španski zakonodaji pa ni šel v zapor, saj pred tem ni bil kazensko obravnavan, dodeljena kazen pa je bila nižja od dveh let. Združenje profesionalnih igralcev (ATP) ga je kaznovalo z enoletno prepovedjo vstopa na vse turnirje. Z izrekom kazni je bil zadovoljen tudi Drouet, ki je dejal, da Tomica nikoli več ne bi smeli spustiti na igrišče kateregakoli turnirja.

Se je pretihotapil v All England Club?

Tistega leta Tomic starejši ni imel vstopa na turnirja za grand slam OP Francije in Wimbledon, a njegov sin Bernard, ki je tudi pogostokrat prišel navzkriž z zakonom, se je ob tem šalil, da se je morda njegovemu očetu le uspelo prebiti mimo varnostnikov v All England Club, prizorišče Wimbledona.

"Morda me moj oče gleda," je leta 2013 po zmagi v tretjem krogu Wimbledona povedal Bernard Tomic in dodal: "Morda ga vi ne vidite," je še v smehu novinarjem povedal Avstralec, ki je danes šele na 259. mestu lestvice ATP.

Na letošnjem OP Avstralije je John Tomic prišel navzkriž z enim od komentatorjev, potem ko je ta dejal, da je Bernard Tomic zapravil svoj talent.

Pred kratkim so v javnost prišle podrobnosti

Novembra letos so pri Fox Sports razkrili podrobnosti iz dnevnika danes 38-letnega Thomasa Droueta, ki je napisal, da je bil takrat deležen poniževanj, groženj z nižanjem plače, odpuščanjem …

Se bo Bernardu Tomicu uspelo vrniti med najboljše? Foto: Gulliver/Getty Images

Bernard odločen, da se vrne

Ko je kazalo, da je Bernard Tomic za svetovni tenis le še spomin, se je 29-letnik odločil, da se vrne med najboljše. Kot pravi, je premlad dosegel dobre rezultate in v medijih izrekel številne neumnosti. Kakšno vlogo ima pri tem njegov oče, ni znano.

"Lahko bi prenehal s tenisom in bil srečen, a si tega ne želim. Imam 29 let in lahko se vrnem v tenis. Bil sem 17. igralec sveta in lahko bi bil med najboljšimi petimi igralci na svetu. Lahko bi se boril za lovorike na turnirjih za grand slam. Nisem več isti kot takrat, ko sem imel 18 ali 20 let. Ljudje se skozi leta spreminjamo. Danes sem starejši in nisem več tisti neumni otrok," je še povedal Tomic, ki že nekaj časa resno trenira.