Poteza, ki buri duhove v ligi NBA #video

Izenačena tekma, napetost narašča. Sledi trojka, ki odloči tekmo, nato pa nepopisno slavje, ki jo z gestami in slavjem med navijači podžgejo tudi košarkarji sami. Različne oblike proslavljanja košev, ki so odločali ne le tekme, temveč tudi prvenstva, so skozi zgodovino močno zaznamovala ligo NBA. Eno izmed takšnih je že pred skoraj dvema desetletjema "iznašel" Sam Cassell. Gesta, ki se ji niso mogli upreti tudi največji velikani košarke, je pred kratkim zaradi zaostrenih pravil lige med drugim za nekaj tisočakov olajšala tudi žep LeBrona Jamesa.

Vodstvo lige NBA je pred dvema tednoma kaznovalo zvezdnika LeBrona Jamesa s plačilom 15 tisoč dolarjev zaradi, kot so jo označili v vodstvu lige, neprimerne geste na tekmi njegovih Lakersov proti Indiani Pacers. James se je z neprimerno gesto odzval po zadeti trojki proti koncu tekme, ki so jo jezerniki po podaljšku dobili s 124:116. Zadeti met je proslavil s "Sam Cassell 'big balls' proslavljanjem", ki je v ligi NBA zaradi obscenosti že več kot desetletje prepovedano. Že pred njim si je v začetku novembra enako kazen ob zmagoviti trojki nad Philadelphio prislužil tudi košarkar Toronta Fred VanVleet. In s čim sta si zvezdnika svetovne košarke prislužila kazen?

LeBron James je zaradi te poteze moral plačati 15 tisoč dolarjev. Foto: Guliverimage

Gre za "gesto proslavljanja", ki jo igralci včasih izvedejo v košarki po pomembnem košu v igri. Izvajalec ob tem skače z ene strani na drugo, z nogami v položaju, kot da sedi na sedlu, z rokami pa zavitimi tako, kot da bi pod pasom nosil nekaj velikega – v tem primeru "jajca". Z gibanjem naj bi se poudaril videz nečesa velikega, od tod tudi izraz "big balls dancing". Igralci želijo s to gesto poudariti svoj pogum in odgovornost, ki so ju prevzeli z zadetim metom. Zgodovina tovrstnega proslavljanja, ki je v ligi NBA že od leta 2010 na listi prepovedanih, sega daleč nazaj, glavni protagonist pa je še danes nekdanji košarkar Sam Cassell.

Znamenita gesta iz filma

Cassell je bil v ligi NBA namreč prvi, ki je uporabil znamenito gesto za proslavljanje, in po njem se tovrstna oblika proslavljanja imenuje še danes. Njegova znamenita poteza je hitro zajela ligo NBA, danes pa velja za eno izmed najbolj legendarnih, vendar prepovedanih načinov proslavljanja v ligi NBA. A zgodba za potezo Cassella je veliko manj dramatična, kot bi si marsikdo želel. Je pa toliko bolj zanimiv potek dogodkov, ki so sledili trenutku, ki je po svoje zaznamoval ligo NBA.

Sam Cassell je danes pomočnik trenerja pri Philadelphii. Foto: Guliverimage

Cassell je namreč nekega dne med gledanjem televizije naletel na film Prva liga 2 (v originalu Major League II, op. p.). Gre za film iz leta 1994, v katerem se amaterska baseball ekipa po številnih komičnih zapletih veseli zmage v ligi MLB, v njem pa med drugim nastopa tudi Charlie Sheen. Čeprav so v sezoni pred tem osvojili naslov, igralci baseballskega kluba Cleveland Indians začenjajo sezono z novim trenerjem in novim lastnikom. V enem izmed prizorov lik v filmu Isuro Tanaka (igra ga Takaaki Ishibashi) pove in z gesto nakaže soigralcu Pedru Cerranu (igra ga Dennis Haysbert), da je strahopetec. Kasneje v filmu Cerrano vrne gesto Tanaki, potem ko izvede eno odločilnih potez za zmago svoje ekipe.

Proslavljanje Cassella:

Prizor iz filma:

Cassellu se je poteza iz filma tako vtisnila v spomin, da ga je spontano uporabil že na naslednji tekmi. Danes pomočnik pri Philadelphii je znamenito proslavljanje kot prvi v ligi NBA uporabil že leta 1994, ko je na tretji tekmi finala lige NBA proti New York Knicks v dresu Houstona dosegel enega izmed odločilnih metov. "Zadel sem in v tistem trenutku sem se odločil, da bom koš proslavil na ta način," je svojo odločitev kasneje pojasnil danes že nekdanji košarkar.

Proslavljanje odneslo naslov?

Njegovo proslavljanje pa je najbolj zaslovelo deset let kasneje, in sicer 19. maja leta 2004 v polfinalu zahodne konference. Takrat je Cassell na sedmi tekmi finalne serije ob zadetem metu s strani za vodstvo Timberwolvesov z 91:88 dobrih 20 sekund pred koncem tekme posnemal znamenito gesto iz filma. Minnesota se je nato uvrstila v finale zahoda, tam pa je v seriji šestih tekem izgubila proti Los Angelesu. A takratni trener Minnesote Flip Saunders še danes ni navdušen nad tem proslavljanjem, saj je prepričan, da je ta gesta Volkovom preprečila boj za šampionski prstan.

Cassell naj bi si namreč ob tej gesti poškodoval kolk, ki je bil v tisti seriji eden izmed glavnih košarkarjev Minnesote. Zaradi poškodbe je nato izpustil prvi dve tekmi z LA Lakers, na drugih dveh pa je dobil le nekaj minut. V finalni seriji je v povprečju dosegel le 9,3 točke na tekmo z le 43-odstotno natančnostjo meta iz igre. "Zaradi tega smo izgubili možnost za boj za naslov," je prepričan Saunders, nikoli pa se ne bo vedelo, ali je bila poškodba zares posledica znamenitega proslavljanja ali pa se je košarkar, rojen v Baltimoru, poškodoval že pred tem.

Kdo je Sam Cassell? Sam Cassell Foto: Guliverimage Samuel James Cassell je nekdanji profesionalni košarkar in trener, ki trenutno opravlja delo pomočnika za ekipo Philadelphia 76ers. Rodil se je leta 1969, leta 1993 pa je bil kot 24. izbran na naboru lige NBA. Že v svojih prvih dveh sezonah v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je Houstonu pomagal pri osvojitvi dveh šampionskih prstanov (1994, 1995), naslova pa se je veselil še leta 2008 v dresu Bostona in tako na najlepši možen način končal kariero. 191 centimetrov visok košarkar je bil poznan predvsem po odličnem metu s pol razdalje, pogosto pa je prevzemal odgovornost v ključnih momentih tekem. Danes 52-letni nekdanji košarkar je igral za Houston Rockets, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, New Jersey Nets, Milwaukee Bucks, Minnesoto Timberwolves, Los Angeles Clippers in Boston Celtics. Ob treh šampionskih prstanih je leta 2004 igral tudi na tekmi vseh zvezd, istega leta pa je bil uvrščen tudi v drugo najboljšo ekipo lige. V 15 sezonah je v ligi NBA dosegel 15.635 točk, zbral pa je še 3.221 skokov in 5.939 asistenc. Po koncu igralske kariere je postal pomočnik trenerja pri Washingtonu, od koder se je leta 2014 preselil k LA Clippers, od lani pa opravlja delo pomočnika pri Philadelphii 76ers.

Gesta, ki je zajela in razdelila ligo NBA

Zatem so ta način proslavljanja med drugim uprizorili tudi Goran Dragić na evropskem prvenstvu leta 2013, pa tudi Kobe Bryant, Andre Igoudala, Marco Belinelli. Proslavljanje pogosto uporabljajo tudi v ameriškem nogometu.

V zadnjem času upodabljanje poteze ni več tako pogosto, saj je liga NBA proslavljanje, ki ga je prvi v NBA izvedel Cassell, prepovedala leta 2010. "Gre za obsceno in neprimerno gesto," so odločitev pojasnili v ligi NBA. "Obstajajo boljši načini za proslavljanje," pravijo vodilni v ligi. Mnogi se s to odločitvijo ne strinjajo in pravijo, da gre predvsem za politično korektnost. S tem se ne strinja niti Cassell, ki je pojasnil, da je vedno počaščen, ko kdo uporabi "big ball" gesto. "Ko sem videl, da je to leta 2009 naredil Kobe, sem vedel, da je zadeva velika."

Goran Dragić leta 2013 Foto: Guliverimage

"Izražanje čustev je pomemben del košarke. Če zadeneš pomemben met in utišaš publiko, je prisotnih veliko čustev. Želim deliti svoja čustva med igro in hočem pokazati, da sem zadel pomemben koš, za to sem moral pokazati veliko poguma. Mislim, da je to le način izražanja samega sebe, če sem bil za to kaznovan, tudi prav," je po eni izmed tekem, kjer si je prislužil kazen zaradi uporabe Cassellove geste, dejal košarkar Miamija Jimmy Butler.

S tem pa se ne strinja legenda lige NBA Kareem Abdul-Jabbar, ki je pred kratkim kritiziral gesto LeBrona Jamesa. "Zame je zmaga dovolj. Zakaj bi moral izvajati neumen, otročji ples in na ta način pokazati nespoštovanje do druge ekipe? Nima smisla. Najboljši košarkarji ne plešejo," je prepričan šestkratni prvak lige NBA.

Stroga pravila

A gesta Sama Cassella ni edina, zaradi katere morajo košarkarji segati globoko v žep. Kevin Durant si je z gesto "prerezanega grla" prislužil 25 tisoč dolarjev kazni, enako kazen si igralci prislužijo, če pokažejo sredinec. Leta 2006 je košarkar Portlanda Zach Randolph publiki ob koncu v jezni gosti pokazal sredinec, s čimer si je prislužil suspenz kluba. Poleg tega liga prepoveduje kakršnakoli slavja, ki vključujejo diskriminatorne geste, spolno sugestivna dejanja in geste, ki po njihovem pravilniku spodbujajo kakršnekoli oblike nasilja.

Preberite še: