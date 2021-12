Luka Dončić znova ni mogel biti zadovoljen

Košarkarji Dallasa so na gostovanju pri Indiani v ligi NBA ostali praznih rok (93:106). Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil s 27 točkami prvi strelec srečanja, do trojnega dvojčka sta mu zmanjkala le skok in asistenca, gostitelji, ki jih zaradi okužbe s Covid-19 ni vodil nekdanji dolgoletni strateg teličkov Rick Carlisle, pa so si odločilno prednost nabrali v zadnjih minutah. Mavericks so v zadnji četrtini,dosegli zgolj 13 točk, na cedilu jih je najbolj pustila natančnost pri metu za tri točke. Zadeli so jih le 4 od 29, kar je najslabši odstotek v tej sezoni.

Indiana Pacers : Dallas Mavericks 106:93 (82:80, 56:54, 22:26)

Učinek Luke Dončića: 27 točk, met za tri 1/8, met za dve 10/17, prosti meti 4/4, 9 sk., 9 as., 1 ukr. žoga, 1 blok. 3 izg. žoge, 4 osebne napake v 35 minutah

Dvoboj v Indianapolisu navijačev Dallasa ni spravil v dobro voljo. Opozoril jih je na številne težave, s katerimi se soočajo njihovi ljubljenci v tej sezoni, poleg pomanjkanja pravih idej v napadu, v katerem je vse preveč odvisno od Luke Dončića, pa je najbolj bodel v oči odstotek metov za tri točke. Bil je zelo skromen, moštvo iz Teksasa je na gostovanju pri Indiani zadelo vsega štiri od 29 metov za tri točke. Trojke so tako metali le s 14,3-odstotno natančnostjo, kar je najslabše v tej sezoni. Dončić, s 27 točkami najboljši strelec srečanja, je denimo metal za tri točke 1/8, še bolj nemirno roko pa je imel Tim Hardaway Jr. (1/9).

Vrhunci srečanja v Indianapolisu:

Dallas se je vrnil v "negativno" realnost

Dončić je dvoboj končal pri 27 točkah, 9 skokih in 9 asistencah. Še 16. zapored je na tekmi lige NBA presegel mejo 20 točk, a tudi to ni pomagalo do zmage. Foto: Reuters V zadnji četrtini, ko se je v dvorani Gainbridge Fieldhouse odločalo o zmagovalcu, so gostje pogoreli po vsej črti. Po izenačenju na 87:87 so do konca srečanja zmogli le še šest točk, gostitelji, ki jih zaradi okužbe s Covid-19 ni mogel voditi stari znanec Dallasa Rick Carlisle (trenersko paličico je prevzel njegov pomočnik Lloyd Pierce), pa so jih dosegli kar 19. Na koncu so zmagali s 106:93 in se razveselili tretje zaporedne zmage. To je tudi njihov največji zmagoviti niz v tej sezoni, Dallas pa se je na drugi strani vrnil v ''negativno'' realnost, saj je razmerje zmag in porazov znova slabše od polovične uspešnosti. Mavericks so vknjižili že 13. poraz v tej sezoni, zmagali pa so 12-krat, zato velja pričakovati tudi določen padec na razpredelnici zahodne konference.

Čeprav je imel Dallas izrazito slab met za tri točke, pa je bil večji del srečanja vseeno povsem enakovreden tekmec Indiani. V prvem polčasu sta moštvo iz Teksasa držala pokonci Luka Dončić in Kristaps Porzingis. Skupaj sta dosegla kar 32 od 54 točk Dallasa. Ljubljančan je navduševal zlasti s prodori (večinoma po desni strani) pod koš in zelo natančnim metom za dve točki. Tako je prvi polčas, ki ga je Indiana dobila s 56:54, 22-letni Slovenec sklenil z 18 točkami, 6 asistencami in 6 skoki! Manj uspešen je bil le v metu za tri točke (0/3), drugače pa je pustil zelo dober vtis. Kot da bi hotel vsem kritikom, ki so imeli v zadnjem tednu toliko za povedati čez njegovo telesno težo, dokazati, kaj vse zmore, je postregel že s petim polčasom v tej sezoni, v katerem je zbral vsaj 15 točk, 5 asistenc in 5 skokov. V tej statistični rubriki je najboljši v ligi, prvo mesto si deli s srbskim prijateljem Nikolo Jokićem (Denver), soigralcem Vlatka Čančarja.

Atraktivna asistenca Luke Dončića in zabijanje Mosesa Browna:

Mavs Twitter, this one's for you 🙌



BIG MO 🔨 pic.twitter.com/3A3EHRitN8 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 11, 2021

Dallas v zadnji četrtini dosegel le 13 točk

Myles Turner je prispeval 17 točk in 10 skokov. Foto: Reuters Če je bil rezultat zelo tesen tudi po tretji četrtini, pa je prišlo do sprememb v zadnjem delu srečanja. Pri Indiani so največ preglavic Dallasu povzročali Caris LeVert (26 točk), Domantas Sabonis (24 točk in 10 skokov – Litovec je dosegel že 21. dvojni dvojček v tej sezoni in je v tej rubriki vodilni v ligi) in Myles Turner (17 točk in 10 skokov). Dallas je zadnjič z večjo prednostjo vodil proti koncu tretje četrtine. V obdobju, ko je Dončić sedel na klopi, so njegovi soigralci povedli z 80:75, a se niso veselili dolgo.

Indiana je vrnila udarec, zaigrala kot v transu in s serijo 12:0 prevzela pobudo. Dallas se je skušal še enkrat vrniti v igro, se približal na 93:98, bližje pa ni šlo, saj so domači košarkarji zadevali trojke takrat, ko je bilo najbolj potrebno. Razigral se je tudi Malcolm Brogdon, ko pa je Turner dobro minuto pred koncem podelil še blokado Porzingisu in si dal duška pred navijači, je bilo upanja za morebiten preobrat Dallasa konec.

Kazen za Brooksa Vodstvo košarkarske lige NBA je sporočilo, da je kaznovalo igralca ekipe Memphis Grizzlies Dillona Brooksa s 25.000 dolarji, ker je na tekmi nešportno in agresivno reagiral na sodniške odločitve in ni hotel zapustiti igrišča. Brooks je izgubil živce na tekmi proti Dallasu slovenskega zvezdnika Luke Dončića sredi tedna, ki jo je njegova ekipa izgubila s 96:104. Na tekmi so sodniki dosodili kar šest tehničnih napak, Brooks pa bi moral po drugi prejeti zapustiti teren minuto pred koncem. STA

Liga NBA, 10. december: Indiana Pacers : Dallas Mavericks 106:93

LeVert 26 (trojke 4/7), 6 sk., Sabonis 24 (met iz igre 9/13), 10 sk., 7 as., Turner 17, 10 sk., Brogdon 12, 8 as.; Dončić 27 (met za tri 1/8, met za dve 10/17, prosti meti 4/4), 9 sk., 9 as., 1 ukr. žoga, 1 blok. 3 izg. žoge v 37 minutah, Hardaway Jr. 15 (trojke 1/9), Brunson 14, 7 sk. 1:00, Charlotte Hornets - Sacramento Kings

