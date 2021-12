Čančar na klopi pospremil poraz, James s stotim trojnim dvojčkom, a brez zmage

Dan po veliki zmagi Denverja nad New Orleansom so Nuggets izgubili pri San Antonio Spurs, Vlatko Čančar je poraz spremljal na klopi. Košarkarji Utah Jazz so za šesto zaporedno zmago ugnali Philadelphio, Memphis Grizzlies pa je na kolena spravila LA Lakers, pri katerem je LeBron James vknjižil stoti karierni trojni dvojček.

Košarkarji Denver Nuggets so po zmagi po podaljšku nad New Orleans Pelicans tokrat gostovali pri San Antonio Spurs, a jim ni uspelo dodati druge zmage. Gostitelji so slavili s 123:111, Derrick White je ob zmagi dosegel 23 točk, Lonnie Walker 21, Dejounte Murray pa 20 ter dodal še osem skokov in devet asistenc. Nikola Jokić je ob porazu vpisal na trojni dvojček (22 točk, 13 skokov, 10 asistenc), Aaron Gordon pa se je ustavil pri 25 točkah. Slovenski legionar Vlatko Čančar je bil v postavi, a ni dobil priložnosti za igro.

LeBron James je vpisal stoti karierni trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Memphis Grizzlies so se po porazu proti Dončićevim pobrali in s 108:95 premagali LA Lakers, pri katerem se je LeBron James z 20 točkami, 10 skoki in 11 asistencami podpisal pod stoti trojni dvojček v karieri, Anthony Davis pa je dosegel 22 točk. Pri zmagovalcih sta voz vlekla Jaren Jackson (25 točk) in Desmond Bane (23 točk). Rudy Gobert je bo zmagi 17 točkam dodal še 21 skokov. Foto: Guliverimage

Zmagoviti niz so na številko šest podaljšali člani Utaha, pri Philadelphia Flyers so slavili s 118:96. Rudy Gobert je 17 točkam dodal kar 21 skokov, prvi strelec ob zmagi je bil Donovan Mitchell z 22 točkami.

Dallas Mavericks Luke Dončića bo znova na delu v noči na soboto, ko bo gostoval pri Indiani.

