Na udaru Dončićeva teža: nanj se je spravila legenda lige NBA

V tej sezoni je slovenski košarkar Luka Dončić zaradi poškodb izpustil štiri tekme. Njegov nastop je bil vprašljiv tudi za obračun z Brooklyn Nets. Na koncu mu je zdravniška služba prižgala zeleno luč, a z 28 točkami, devetimi asistencami in petimi skoki ni mogel pomagati Dallasu, da bi prekinil niz porazov (99:102). Ta se je zdaj podaljšal na tri, sicer pa so Mavs izgubili osem od zadnjih desetih tekem.

Legendarni košarkar Reggie Miller se je med prenosom nekoliko bolj razgovoril o Dončiću, kar nekaj besed namenil njegovi teži, kondicijski pripravljenosti in zdravju.

"Ko ga gledam, imam občutek, da je Luka najtežji, kar sem ga kdaj videl. In vem, da je imel dolgo leto z olimpijskimi igrami. Poglejte, kako se počasi in težko premika. V bistvu sploh ne teče," je dejal ob komentiranju tekme.

"Večkrat se sliši, da je utrujen, izčrpan"

Nekdanji zvezdnik Indiana Pacers se zaveda zgodovine Lukovih poškodb in obremenitve, ko je vodil Slovenijo, a v nobeni stvari ne vidi izgovora: "Če si Dončić, imaš ključ do kraljestva. Je tako? On je superzvezdnik, a bi lahko bil bistveno boljši. In bo. Toda v mojih očeh se mora izboljšati. Prav res. Tudi v obrambi se mora."

Reggie Miller in Kevin Harlan sta se v prenosu dotaknila tudi Dončićeve telesne pripravljenosti, teže. Foto: Guliverimage

Komentator tekme na TNT Kevin Harlan je ob tem dodal: "Večkrat sva že komentirala tekme Dallasa. In ko sva v bližini ekipe, slišiš, da je utrujen, izčrpan. V mojih očeh je videti nekoliko pretežak."

Dončić: Morda sem se po napornem poletju preveč odpočil

Nista edina, ki dvomita o Dončićevi fizični pripravljenosti. Pred začetkom pretekle sezone je slovenski košarkar priznal, da je začel v nekoliko slabši telesni pripravljenosti, ker ni dobro načrtoval kratkega časa med sezonama.

Luka Dončić je imel tudi v tej sezoni težave z gležnjem. Foto: Guliverimage

Prav tako je bil deležen kritik o telesni teži že v času, ko je vstopal na nabor lige NBA.

In kaj je po koncu tekme o tej temi povedal Dončić? "Za mano je dolgo poletje. Igral sem olimpijske igre, si zatem vzel tri tedne prosto, da sem se nekoliko odpočil. Morda sem se preveč. Priti moram nazaj na prave tirnice," je odgovoril košarkar s številko 77 na hrbtu.