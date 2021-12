Boleča Dončićeva vrnitev

Po dveh tekmah prisilnega premora zaradi poškodbe levega gležnja se je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić vrnil v pogon, a ni mogel prekiniti črnega Dallasovega niza, pa čeprav so Mavs proti favoriziranim Brooklyn Nets vodili že s 17 točkami naskoka. V zaključku je poizkušal s trojko izsiliti podaljšek, a bil tako kot Tim Hardaway jr. neusprešen. To je tretji zaporedni poraz Mavericks (99:102) in osmi v zadnjih enajstih obračunih.

Pred tekmo je pri navijačih Dallas Mavericks vladala negotovost glede nastopa Luke Dončića, a je služba za stike z javnostjo na dan obračuna z Brooklyn Nets postregla z razveseljivo novico. Sprva je bila njegova udeležba zaradi težav z zvitim levim gležnjem negotova, nato pa so status vprašljiv spremenili v verjeten. Enak scenarij je bil pri Timu Hardawayju jr., ki je prav tako kot slovenskih zvezdnik stopil na parket. Dobrodošlo je bilo tudi to, da se je po težavah s kolenom vrnil v delovno opravo drugi zvezdnik Dallasa Kristaps Porzingis.

Vrhunci igre Dallas Mavericks : Brooklyn Nets

Latvijec je bil uvodoma tisti, ki je bil najbolj vsestranski, strelsko pa s tremi trojkami navdahnjen Dorian Finney-Smith. Po dveh njegovih zaporednih so domačini spet vodili s šestimi točkami prednosti (27:21), potem ko so imeli naskok že na samem uvodu, a so košarkarji Brooklyn Nets vselej nekako našli priključek.

Sodeč po številu asistenc je bil Porzingis na začetku druge četrtine osrednji organizator igre. Pohvalil se je lahko s petimi asistencami, zbral je šest skokov in dosegel prav toliko točk. Navdušil je zlasti s potezo, ko je najprej pod lastnim košem blokiral Jamesa Hardna, se podal v napad in podal Hardawayju jr. za zabijanje in najvišji naskok Dallasa pri 36:26.

KP and Timmy goin' CRAZY 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/d3QQeOj131 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 8, 2021

A to ni bila najvišja prednost gostiteljev v prvem delu. Kmalu zatem je v igro spet vstopil Dončić, ki je pred tem odšel na krajši počitek. Dobesedno poigraval se je z obrambo Nets. Oči je imel povsod. Soigralce je našel na vsakem koraku. Ključno je bilo, da so moštveni kolegi sledili njegovim napadalnim akcijam in hitro je prišel do šeste asistence, po kateri je Dallas vodil z 52:44. Pokazal je svoj razkošen repertoar, s katerim je razveseljeval navijače v polni American Airlines Areni.

Nori Dončićevi trojki spravili navijače Dallasa v delirij

Trojke so bile le tiste, ki so ga mučile. Zgrešil je namreč prve tri poizkuse, nato pa povsem ob zaključku polčasa stopil na sceno tudi v tem segmentu. V 30 sekundah je zadel dve. Največ navdušenja je požela zadnja ob izteku polčasa, ki je navijače Dallasa spravila v delirij. V šali rečeno jo je zadel s parkirišča, saj je metal praktično s sredine igrišča. Z nekaj sreče je žoga od table našla pot skozi obroč in Mavericks so vodili z dvanajstimi točkami prednosti (62:50).

Z 18 točkami, šestimi asistencami in štirimi skoki je bil do tega trenutka prvo ime obračuna. Prvi zvezdnik Brooklyn Nets Kevin Durant je bil z osmimi točkami pod svojim strelskim povprečjem, ki znaša 28,6 točke. A pri košarkarjih njegovega kova nikoli ne veš, kdaj bo eksplodiral. Na žalost privržencev Dallasa se je v nadaljevanju v najmanj primernem trenutku.

Dončić o telesni pripravljenosti "Za mano je bilo dolgo poletje. Igral sem olimpijske igre, si zatem vzel tri tedne prosto, da sem se nekoliko odpočil. Morda sem se preveč. Priti moram nazaj na prave tirnice."

Naskok 17 točk, nato pa ...

V prvih treh četrtinah smo spremljali povsem drugačen obraz košarkarjev Dallasa. Izžarevali so več energije kot v preteklih desetih obračunih, v katerih so zmagali le trikrat. Ob tem je ključno, da se ta začne širiti pri Dončiću, ki je osrednje gonilo igre Mavericks. In po zaslugi ekipnega duha je prednost kmalu narasla na ogromnih 17 plus (71:54). Videti je bilo kot v pravljici, a sta Durant in Harden ob pomoči soigralcev hitro zrežirala delni izid 16:7 ter približala Brooklyn na znosnejših osem točk zaostanka (70:78).

Nekaj dodatnega adrenalina je po Dončićevi krvi spustil Nic Claxton, ki ga je tesno pokrival in ga skušal iz tira vreči tudi z besedno igro. In uspelo mu je, saj ga je besni Dončić odrinil ter si prislužil tehnično napako.

Gostje so imeli pred vstopom v zadnjo četrtino največ rezerv pri metu z razdalje. Pri vsega petih zadetih trojkah so bili. Tri je zgrešil Durant, nerazpoložen je bil avstralski ostrostrelec Patty Mills, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu v tekmi za bronasto medaljo z 42 točkami pokopal slovenske upe po odličju. Zgrešil je vseh pet poizkusov.

Porazna zadnja četrtina

A sta se prav slednja ob vstopu v zadnjo četrtino priključila Hardnu in po njunih dveh zaporednih trojkah je bil Brooklyn nenadoma hitro za petami Dallasu (85:88). Trener domače zasedbe Jason Kidd je moral odreagirati z minuto odmora, na delo pa spet poslal Dončića, saj je igra domačih vidno začela pešati.

Na žalost so se razigrali osrednji ostrostrelci in Brooklyn je prišel pri 91:90 nasploh do prvega vodstva na tekmi. Dončić je s trojko, ki so mu vmes ponagajale (3/11), spet tehtnico nagnil na stran Dallasa. V napadu je prevzel breme na svoja pleča. Na svoj hrbet je naložil Millsa, Hardna in si skušal ustvariti pot do koša, kar je v loži pozdravljal legendarni nemški košarkar Dirk Nowitzki.

Foto: Guliverimage

V ključnih trenutkih smo pogrešali učinek Porzingisa, ki ni bil na ravni z začetka tekme, in preostalih košarkarjev teksaškega moštva. Praktično ni bilo razpoloženega igralca, kar pove tudi podatek, da so gostje zadnjo četrtino dobili z rezultatom 27:13. Globok padec je Dallas doživel v zadnjih dvanajstih minutah, na nasprotni strani pa je postajal vroč Durant, ki je bil v igri ena na ena praktično nezaustavljiv. Ko je vroč, je namreč težko zaustaviti njegov met iz obrata. Tako je minuto pred koncem popeljal Nets do prednosti treh točk (102:99).

Gostje so imeli prek mladega Claxtona celo možnost, da se še nekoliko bolj odlepijo, a je na veselje domačih navijačev zgrešil oba prosta meta. S tem je Dallasu 20 sekund pred koncem dal priložnost, da izsili podaljšek. Prvi ga je skušal s svojega priljubljenega mesta Dončić, a je žoga zgrešila cilj. Kot drugi je z zvokom sirene skušal trojko zadeti še Hardaway jr., a tudi njegova žoga ni našla poti skozi obroč in tako zaključil izjemno slab svoj kakor tudi Dallasov strelski večer. Zadel ni namreč niti ene izmed sedmih trojk, Mavericks pa so jih metali skromnih 19,6 odstotka (9/46).

Kriza Dallasa se je tako poglobila. Zabeležil je tretji zaporedni poraz, hkrati pa je to že osmi na zadnjih enajstih tekmah.

Liga NBA, 7. december: Dallas Mavericks : Brooklyn Nets 99:102

Luka Dončić 28 (met za 3 3/11, za 2 6/10, prosti meti 7/8), 5 sk., 9 as., 1 izg. žoga v 37 min., Porzingis 17, 12 sk., 5 as.; Durant 24, Harden 23, 12 as., 9 sk., Aldridge 15 San Antonio Spurs - New York Knicks

