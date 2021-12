Saša Dončić o obisku Luke in Dallasa: Top, vrhunsko! #video

Foto: Vid Ponikvar Na dveh domačih tekmah Dallas Mavericks, ki jih je Saša Dončić spremljal iz prve vrste, je bil tudi on sam v središču pozornosti. V kratkih intervjujih za ameriške novinarje je žarel od ponosa, ker je njegov sin Luka Dončić tako uspešen v ligi NBA. "V Ameriki je odnos do staršev, do sorodnikov zelo lep. Dajo jim veliko pozornosti. Jaz sem se jim poskušal izogibati, a kamere so povsod. Vsi vse vedo. Preprosto se ne moreš skriti. Ampak zakaj bi se sploh skrival? Užival sem, gledal sem svojega sina. Bil sem zelo ponosen," nam je po vrnitvi v Ljubljano z velikim nasmeškom razlagal Saša Dončić. Njegov sin je eden največjih zvezdnikov lige NBA, v svoji četrti sezoni je trenutno s povprečjem 25,4 točke na tekmo osmi najboljši strelec.

Sasha Doncic says hello to Jamie Foxx, then a quick hello to Luka. pic.twitter.com/tNfnUIcE1C — Brad Townsend (@townbrad) November 28, 2021

Na prvi tekmi proti New Orleans Pelicans je Dončić dosegel 28 točk, od tega 18 samo v prvem polčasu. Dallas je zmagal s 139:107. Iz igre so metali skoraj 69-odstotno. "Ko vidiš v živo te podaje, pregled nad igro, te prodore ... Na televiziji začutiš samo 20, 30 odstotkov tega, kar nato vidiš v dvorani. Dejstvo je, da je Luka v res dobri formi. Če jim gre met, so neustavljivi. Če pa jim met ne gre, je lahko težava." A to je bila Dallasova edina zmaga na zadnjih petih tekmah. Še več: na zadnjih devetih so kar sedemkrat izgubili. Je pa res, da Luka zaradi težav z gležnjem in kolenom na štirih od teh tekem ni igral.

"Imajo dobro pokrite vse položaje"

Ko sta zdrava oba in igrata moštveno, sta lahko fantastična naveza. Porzingis in Dončić. Foto: Reuters Po četrtini rednega dela sezone lige NBA imajo Mavericks 11 zmag in 11 porazov. So sedmi v zahodni konferenci. Nihanja v igri so. Zdi se, da imajo težave predvsem takrat, ko nasprotnik proti njim igra agresivno obrambo. Saša Dončić pravi takole: "Jaz mislim, da imajo oni dobro pokrite vse igralne položaje. Res so zelo odvisni od meta. Vem, da veliko kritik leti na Porzingisa, a letos smo videli, da je vrhunski igralec. Samo malo časa potrebuje, da mu 'klikne', da začne izkoriščati svojo višino. Tukaj je še Boban Marjanović, ki ga je trener na zadnjih dveh tekmah vendarle nekoliko bolj izkoristil."

Ko je Kristaps Porzingis zdrav in igra skupaj z Luko, je odličen oziroma sta skupaj skoraj neustavljiva. Njegovo povprečje to sezono: 18,7 točke in 7,8 skoka. Je pa izpustil že sedem tekem. To je njegova šesta sezona v NBA, niti v eni še ni odigral vseh tekem. Boban Marjanović kljub svoji višini ne dobiva veliko priložnosti za igro, to sezono v povprečju le šest minut na tekmo (povprečje šest točk).

"V porazu ne vidijo nič negativnega"

Saša Dončić je ob obisku obenem spoznal, da Američani na šport gledajo drugače kot mi v Evropi. Ne le navijači, tudi igralci in odgovorni v klubih. Še posebej zato, ker je v NBA v rednem delu kar 82 tekem. "Mi ob vsakem porazu naredimo tragedijo, ob vsaki zmagi pa nenormalno slavje. Pri njih pa si tekme hitro sledijo. Ni časa za zmagoslavje in ni časa za žalovanje. Za njih je to služba. V porazu ne vidijo nič negativnega, kar je meni v osnovi všeč. To je dobro tudi za vsakega igralca, da ni nekih kompleksov, ni nekih pritiskov. Dokaži se na naslednji tekmi. Če se na petih tekmah ne dokažeš, pa prekinejo pogodbo in je to to."

Navdušen tudi nad ameriškim nogometom

Stadion AT&T v Arlingtonu pri Dallasu je eden najmodernejših v ZDA. Foto: Guliver Image

Trener ljubljanske Ilirije je bil v Ameriki ravno v času enega njihovih največjih praznikov - zahvalnega dne. S sinom sta si ogledala tudi tradicionalno tekmo ameriškega nogometa ekipe Dallas Cowboys na zahvalni dan. Luka pogosto obiskuje tekme Kavbojev, Saša je bil prvič. "Prvič v življenju sem gledal ameriški nogomet. Moram reči, da sem bil kar očaran. Res je bilo enkratno doživetje: organizacija tekme, zaprti stadion, ki sprejme 90 tisoč gledalcev. Fantastično."

Jamie Foxx Foto: Guliver Image Tekmo sta v loži lastnika kluba Dallas Cowboys Jerryja Jonesa spremljala skupaj s filmskim igralcem Jamiejem Foxxom. Ta prihaja iz Teksasa in je velik navijač klubov iz Dallasa. S Sašo in Luko so se pozdravili tudi pred eno od tekem Mavericks. "Da, spoznal sem tudi njega in še marsikoga drugega. Kar dosti ljudi sem spoznal," se je kar smejalo Saši Dončiću.