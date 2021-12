139 točk Dallasa, Dončić priigral zmago že v prvi četrtini

New Orleans Pelicans so si tekmo vzeli kot lažji trening in Luka Dončić se je z njimi poigral: 28 točk in 14 asistenc. Dvojni dvojček je dosegel že v prvem polčasu. V zadnji četrtini mu sploh ni bilo potrebno več igrati. Zmaga Dallasa Mavericks s 139:107 je njihova 11. na 20-ih tekmah te sezone. Pravi odgovor po dveh zaporednih porazih.

Pred obračunom s Pelicansi je bil pod vprašajem nastop Kristapsa Porzingisa, ki si je na zadnji tekmi zvil gleženj, a je Latvijec vendarle začel v prvi peterki in dosegel tudi prvih pet točk Mavericksov na tekmi. Je pa Dallas igral brez Willieja Cauleyja-Steina (osebni razlogi) in Franka Ntilikine (poškodba). Ob Luki Dončiću in Porzingisu so v prvi peterki začeli še Dorian Finney-Smith, Dwight Powell in Reggie Bullock. Po prvem Lukovem košu, nato dveh atraktivnih podajah in še enim njegovim košem je z delnim izidom 9:0 Dallas povedel s 17:8. S prvo Dončićevo trojko na tekmi je Dallas sredi prve četrtine vodil že za deset (20:10). Ljubljančan je bil neustavljiv tudi v naslednjih minutah. Odigral je najboljšo četrtino v sezoni: 18 točk (samo en zgrešen met iz igre) in šest asistenc. Dallas je iz igre metal kar 72-odstotno in po uvodnih 12-ih minutah vodil z 41:23. Obramba Pelicansov je spala podobno kot na pol prazen Smoothie King Center.

Picking up right where he left off.



🔮 6-7 from the field ✨ pic.twitter.com/Upq5qBFLt0 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 2, 2021

Dvojni dvojček Luke že v drugi četrtini

Dallas je na začetku druge četrtine vodil že za 23 točk (46:23). Žoga je lepo krožila, imeli so 11 asistenc. Se je pa nato v šestih minutah brez Dončića na parketu prednost gostov stopila za polovico (38:48). Nato pa šest zaporednih točk (pre)malo uporabljenega Bobana Marjanovića, koš in štiri podaje Dončića in Dallas je znova vodil za 22 (63:41). Luka je bil z 20 točkami in 10 asistencami že minuto pred koncem prvega polčasa pri svojem stotem dvojnem dvojčku v ligi NBA. Izid četrtine 23:26 in izid polčasa 46:67.

Dončićeva prva četrtina z 18 točkami je njegova druga najboljša četrtina v NBA. Boljšo je odigral samo letos januarja proti San Antonio Spurs (19 točk). V zadnjih treh sezonah in pol sta imela več kot en polčas z vsaj 20 točkami in 10 asistencami ob Luki samo še Damian Lillard in Trae Young. Ljubljančanu je to prvič uspelo januarja proti Washington Wizards.

Najboljši odstotek meta v zgodovini Dallasa

20 točk in 10 skokov Porzingisa Foto: Guliver Image Tudi v tretji četrtini se je zdelo, kot da si je New Orleans tekmo vzel kot lažji trening. Brez prave obrambe, Mavsi so imeli same odkrite mete in iz igre metali 68-odstotno. Povsem nerazpoložen pa je bil pri Pelicansih tudi Jonas Valanciunas (šest točk, met iz igre ena od šest). Dončić je sicer imel kar osem izgubljenih žog, a je v prvi vrsti razigraval soigralce (28 točk in 14 podaj po tretji četrtini oziroma po 28-ih minutah na parketu). Trojka Jalena Brunsona, že 14. za Mavse na tekmi (56-odstotni izza črte), v zadnji minuti tretje četrtine je Dallas popeljala prek stotice (102:75). Četrtino so dobili s 35:29 in imeli s 27 točkami razlike najvišjo prednost na tekmi.

"Dober odziv po dveh porazih. Vsi smo igrali agresivno. Igrali smo z veliko energije," je v prvi izjavi po tekmi dejal slovenski reprezentant Dončić. "V prvem polčasu smo igrali dobro obrambo. Tako moramo igrati."

Zadnja četrtina je bila samo še formalnost. Dončić jo je presedel na klopi. Igrali so rezervisti in jo tudi oni brez pravega odpora tekmecev dobili (37:32). Zaigralo je vseh 15 košarkarjev Dallasa. Točke jih je dalo 14. Dvomestni so bili: Dončić 28, Porzingis 20, Brunson 17 in Tim Hardaway mlajši 16. Igralci s klopi so dali 72 točk. Dallas je iz igre metal 68,7-odstotno, kar je nov rekord franšize. Za tri točke pa so zadevali 53-odstotno (18 trojk). Končni izid 107:139. Enajsta zmaga na 20-ih tekmah Dallasa v sezoni.

Liga NBA, 1. december New Orleans Pelicans : Dallas Mavericks 107:139

Ingram 29; Dončić 28 (met za 3 2/5, za 2 9/11, prosti meti 4/4), 4 sk., 14 as., 1 ukr. žoga, 8 izg. žog, Porzingis 20, 10 sk., Brunson 17 Orlando Magic : Denver Nuggets 108:103

Anthony 24, Carter 18; Morris 22, Jokić 18, 15 sk.

Čančar je bil na klopi, a ni igral. Indiana Pacers : Atlanta Hawks 111:114

Brogdon 27, 9 as., Sabonis 22, 10 sk.; Young 33, 10 as., Huerter 19 Washington Wizards : Minnesota Timberwolves 115:107

Harrell 27, Beal 19, 9 as.; Towns 34, 10 sk., Edwards 25 Boston Celtics : Philadelphia 76ers 88:87

Tatum 26, 16 sk., Schroder 13; Curry 17, Embiid 13, 18 sk. Miami Heat : Cleveland Cavaliers 85:111

Herro 21, Dedmon 11, 13 sk.; Love 22, Allen 19, 11 sk. Milwaukee Bucks : Charlotte Hornets 127:125

Antetokounmpo 40, 12 sk., 9 as., Middleton 21; Ball 36, 9 as., Oubre 25 Oklahoma City Thunder : Houston Rockets 110:114

Gilgeous-Alexander 39, Dort 19; Tate 32, 10 sk., Brooks 18 Los Angeles Clippers - Sacramento Kings

Lestvica:

Preberite še: