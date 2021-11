Najboljša moštvena tekma Dallasa, a poraz v tesni končnici

Čeprav so Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks odigrali najboljši prvi polčas in najbolj moštveno v sezoni, so po tesni končnici s 114:120 izgubili proti Washington Wizards. Slovenski košarkar je dosegel dvojnega dvojčka (33 točk, 10 podaj). To je Washingtonova 13. zmaga, Dallas ostaja pri desetih (na 18-ih tekmah).

To je prva zmaga Wizardsov v Dallasovi American Airlines Areni po petih letih. Imajo zelo spremenjeno zasedbo, namesto zvezdnika Russella Westbrooka so poleti iz vrst Los Angeles Lakers prispeli Kyle Kuzma, Spencer Dinwiddie, Montrezl Harrell in Kentavious Caldwell-Pope, še naprej pa je njihov najboljši strelec Bradley Beal. Washington je zdaj tretji v vzhodni konferenci, Dallas peti na Zahodu. Košarkarje Jasona Kidda naslednja tekma čaka čez dva dni, ko bodo gostili Cleveland.

Najboljša četrtina Dončića v sezoni

Jalen Brunson in Frank Ntilikina sta tudi tokrat zaradi poškodbe manjkala v postavi Dallasa. Luka Dončić je medtem že stoodstoten po lažji poškodbi gležnja in kolena ter je tekmo odprl z dvema zaporednima lahkima košema. To je bila Lukova najboljša prva četrtina v sezoni, saj je do konca le te dal 15 točk (tri zadete trojke). Ko je minuto pred koncem podal tako imenovani "alley oop" na Maxija Kleberja so Mavs znižali zaostanek na 29:32. Wizards so vodili tudi že za sedem točk. Šlo je za četrtino brez prave obrambe. Washington je iz igre metal kar 69-odstotno (13 točk Beala), Dallas pa 56-odstotno. Po prvih 12-ih minutah je bilo na semaforju 36:41.

Najboljši polčas Dallasa v sezoni

Na tekmi je bil tudi filmski zvezdnik Jamie Foxx. Foto: Guliver Image Dončić je zaradi udarca v nogo drugo četrtino začel na klopi. A ni bilo hujšega. Washingtonu se je nekoliko zaustavilo v napadu in Dallas je prišel do vodstva na krilih rezervistov (56:51). Do sedme minute druge četrtine so ti dali kar 27 točk, največ Kleber (13) in Trey Burke (devet). Še posebej Nemec je igral z veliko energije in zadel tudi trojko. Ko se je Dončić vrnil v igro, je takoj vpisal podajo na Willieja Cauley-Steina in Dallas je prišel do najvišje prednosti na tekmi 58:51. Četrtina, ki jo je iz prve vrste spremljal tudi filmski zvezdnik Jamie Foxx, se je končala s težkim košem Kristapsa Porzingisa (12 točk). Ob polčasu je tako Dallas vodil z 69:61, Dončić pa je imel 17 točk in sedem asistenc. Prav toliko točk je dal prvi zvezdnik Washingtona Beal.

Najboljša četrtina Dončića v sezoni - 15 točk v prvi. Najboljši polčas Dallasa v sezoni - kar 69 točk v prvem polčasu. Kleber je s 13 točkami že v prvem polčasu dosegel točkovni rekord sezone.

Do točk prav vsi košarkarji Dallasa

Tekma preobratov. V prvih devetih minutah tretje četrtine so gostje v American Airlines Areni naredili delni izid 24:12 in tako prišli do vodstva 85:81. Beal je bil do konca te četrtine že pri 24-ih točkah. A zaključek le te je vendarle pripadel Dallasu. Najprej je šest zaporednih točk dosegel Dončić (skupaj že 27), nato je trojko za vodstvo 93:91 zadel Randy Bullock (sedem točk). To je bil tudi rezultat po treh delih igre. Tretjo četrtino je sicer Washington dobil s 30:24. Dallas je tokrat odlikovala predvsem moštvena igra, saj se je med strelce vpisalo vseh 10 košarkarjev, ki je stopilo na parket.

Washington dobiva tesne tekme

Bradley Beal je bil prvi strelec Washingtona. Foto: Guliver Image Zadnjo četrtino je bolje odprl Washington in po sedmih zaporednih točkah povedel s 101:99. Negativen niz Dallasa je s trojko prekinil Sterling Brown (102:101), ki je bil pri osmih točkah, rekord njegove sezone. Pet minut pred koncem pa je bila na semaforju že 19. sprememba v vodstvu (105:104), ko je končno izza črte zadel še Tim Hardaway mlajši. Odločali sta zadnji dve minuti. Če je Kuzma zadel enega pomembnejših metov za tri (skupaj je dal 22 točk), pa je bil Dončić izza črte dvakrat neuspešen. Tako je Washington dobil tekmo še desetič v sezoni po tesni končnici (samo en poraz). Končni izid 114:120. Za Dallas pa je to tretji poraz v tesnih končnicah (šest zmag). Tokrat je bil manj kot na zadnjih tekmah opazen Porzingis. Po sedmih zaporednih z več kot 20 točkami tokrat 13 točk.

Liga NBA, 27. november: Dallas Mavericks : Washington Wizards 114:120

Dončić 33 (met za 3 3/9, za 2 9/16, prosti meti 4/7), 4 sk., 10 as., 4 iz. žoge (37 min), Burke 14, Porzingis in Kleber po 13; Beal 26, Kuzma 22, 9 sk., Gafford 14, 10 sk. Philadelphia 76ers : Minnesota Timberwolves 120:121 (po dveh podaljških)

Embiid 42, 14 sk., Harris 17, Maxey 15; Russell 35, Towns 28, 10 sk, Edwards 19 Atlanta Hawks : New York Knicks 90:99

Young 33, Capela 16, 21 sk.; Burks 23, Fournier 20, Barrett 15 Brooklyn Nets : Phoenix Suns 107:113

Durant 39, 9 sk., Aldridge in Bembry po 18; Booker 30, Paul 22 Chicago Bulls : Miami Heat 104:107

DeRozan 28, Caruso 22; Vincent 20, Lowry 19 Cleveland Cavaliers : Orlando Magic 105:92

Garland 26, 11 as., Allen 19, 11 sk.; Carter ml. 19, 11 sk. Houston Rockets : Charlotte Hornets 146:143 (po podaljšku)

Wood 33, 16 sk., Porter 23, 12 as., Gordon 22, Mathews 20; Rozier 31, Oubre 23, Brudges 22, Hayward 21, Ball 19, 13 as., 11 sk. Utah Jazz : New Orleans Pelicans 127:105

Mitchell 21, Conley 20; hayes 15, Valanciunas 12, 12 sk.

Lestvica: