Čančar drugo priložnost v sezoni čaka proti Giannisu

Dvanajst tekem v noči na soboto. Nasproti bi si morala stati dva od najbolj dominantnih košarkarjev zadnjih sezon. To sta Giannis Antetokoumnpo in Nikola Jokić. Grk ima povprečje 27,2 točke, 11,7 skoka in 5,9 asistence na tekmo, Srb pa 26,4 točke, 13,6 skoka in 6,4 podaje. A Jokić zaradi težav z zapestjem predvidoma ne bo igral.

Nuggets bodo tudi brez branilca P.J. Dozierja, in to vse do konca sezone, saj si je poškodoval kolenske vezi. Nekaj zadnjih tekem je izpustil tudi Michael Porter (hrbet), večji del sezone pa zaradi okrevanja po strganih kolenskih vezeh ne bo igral Jamal Murray.

Težave Denverja s poškodbami so razlog, da je na zadnji tekmi končno priložnost za igro dobil Vlatko Čančar. Ob porazu proti Portlandu je sicer igral le tri minute in zadel en prosti met. Predvidoma bo v kadru tudi za tekmo z Milwaukeejem.

Luko Dončića in njegov Dallas 18. tekma sezone, na kateri bodo igrali za 11. zmago, čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostili Washington.

Liga NBA, 26. november Los Angeles Clippers – Detroit Pistons

Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves

New York Knicks – Phoenix Suns

Orlando Magic – Chicago Bulls

Indiana Pacers – Toronto Raptors

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards

San Antonio Spurs – Boston Celtics

Denver Nuggets – Milwaukee Bucks

Utah Jazz – New Orleans Pelicans

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings

Lestvica:

