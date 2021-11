Nora tekma, velika vrnitev Dončića, ki je držal obljubo

Konec je čakanja, Luka Dončić se je po poškodbi vrnil v pogon. Nekaj ur pred tekmo proti LA Clippers je ameriškim novinarjem izjavil, da bo naredil vse, da bo zaigral na gostovanju v Staples Centru. Obljubo je držal in prikazal odlično predstavo. Izjemna je bila tretja četrtina, v kateri je Dallas preobrnil potek dogodkov na tekmi, Luka pa je v tem času dosegel 15 od skupno 26 točk, katerim je dodal še devet skokov in devet asistenc. Mavericks so sprva v zaključku rednega dela zapravili že dobljeno tekmo, ko je Paul George z zvokom sirene izsilil petminutni podaljšek, v katerem pa je Dallas po zaslugi prvega strelca Kristapsa Porzingisa (30 točk) stvari postavil na svoje mesto (112:104) in prekinil niz treh zaporednih porazov.

Veliko vprašanje zadnjih dni, ali bo Luka Dončić lahko zaigral na naslednji tekmi, je bilo odprto tudi pred obračunom z LA Clippers. Po opravljenem treningu meta nekaj ur pred začetkom je prvi zvezdnik Dallasa dal vedeti, da bo naredil vse, da ga bomo videli na delu. Obljubo je držal in po treh tekmah prisilnega premora zaradi težav z gležnjem in kolenom, ki so bile posledica poškodbe z dvoboja proti Denver Nuggets 15. novembra, razveselil privržence Mavericks.

Njegov trener Jason Kidd pa si ni mislil, da bo moral že po dobrih treh minutah poklicati svoje varovance na posvet, potem ko so slabo odprli tekmo in zaostajali s 3:11. Edini koš iz igre je v tem delu zadel slovenski virtuoz. Oči košarkarske javnosti so bile zlasti uprte, kako bosta na napor odreagirala njegov gleženj in koleno. Zastavljalo se je tudi vprašanje, ali mu bo Kidd iz preventivnih razlogov namenil kaj manj minut za igro.

Vrhunci igre Luke Dončića

Dončićeve težave z osebnimi napakami

Posledice poškodbe pa niso vplivale, da je moral že po šestih minutah na klop. Hitro si je namreč nabral dve osebni napaki, kmalu zatem pa je glavni trener Dallasa ob zaostanku z 9:18 že drugič vzel minuto odmora.

Dončić se je vrnil ob koncu prve četrtine, približal Dallas na 19:24, po košu pa si takoj prislužil tehnično napako, potem ko je nekaj zabrusil Terancu Mannu, ki ga je ob košu oviral. K sreči se ta ne šteje kot osebna napaka in je lahko ostal na igrišču Staples Centra, ki se bo ob koncu leta preimenoval v Crypto.com Arena.

Osrednji napadalni orožji gostov sta bila Dončić in Kristaps Porzingis, ki sta do zaostanka štirih točk (28:32) prispevala vsak po osem točk. Zato pa je eno od glavnih orožij Dallas, met za tri točke, v prvem polčasu povsem zatajilo. Podatek, da so iz štirinajstih poizkusov zadeli le eno trojko, pove vse. A so bili gostje zelo natančni pri črti, ki označuje proste mete. Metali so jih 17/19, kar je bistveno bolje od njihovega letošnjega povprečja, ki znaša 74 odstotkov.

Luka pulled up from Dallas 😲 pic.twitter.com/suKfpjpwtI — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 24, 2021

Poškodba Brunsona, ki se ni več vrnil nazaj

Prvi zvezdnik Dallasa je tudi v drugi četrtini sam pripomogel k temu, da se je usedel na klop, potem ko si je v napadu priigral že tretjo osebno napako - ob krajših počitkih je venomer iz preventivnih razlogov hladil levo koleno. Dodatno so se zgrnili temni oblaki nad teksaško moštvo, ko je Jalen Brunson odpeljal slalom med košarkarji LA Clippers, dosegel koš, nato pa mu je hrvaški center Ivica Zubac stopil na nogo. Videti je bilo, da si je organizator Dallasove igre, ki je letos v odlični formi, ob tem poškodoval gleženj. Ob spremstvu zdravniškega osebja je zapustil dvorano in se ni več vrnil nazaj.

Zato pa se je vrnil v igro Dončić, ki je bil v prvem polčasu preveč radodaren do tekmecev in jim podaril štiri žoge. Po zadnji izgubljeni so domači po zabijanju Amirja Coffeyja prišli do naskoka enajstih točk (48:37), kar je bil najvišji na tekmi. Košarkar s številko 77 se je že v naslednjem napadu oddolžil za napako z edino Dallasovo trojko v prvem delu igre, ki so ga gostje zaključili z znosnim zaostankom šestih točk (42:48).

Nora Dončićeva četrtina

Med navijači Mavs je za dodatno skrb kaj kmalu povzročil prav Dončić, ki si je ob vstopu v drugi polčas prislužil že četrto osebno napako – v ligi NBA je potrebnih šest osebnih napak, da igralec predčasno zaključi tekmo. A ga to ni zaustavilo, da ne bi še naprej igral agresivno v napadu. Če smo v prvem polčasu pogrešali trojke, sta jih skupaj s Porzingisem hitro zrežirala tri – Dončić od tega dve – in Dallas je kar naenkrat pri 57:56 prišel nasploh do prvega vodstva na tekmi.

LD's making it rain ☔☔☔ pic.twitter.com/LlyofFTV3I — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 24, 2021

Nasmeh na Lukovem obrazu je povedal vse, kako je užival v Kaliforniji. Ob pomoči Latvijca je držal Dallas v igri za zmago, medtem ko so imeli preostali košarkarji slabe prve tri četrtine, zlasti Tim Hardaway jr. in Dorian Finney Smith, ki sta se v zadnji oddolžila za prejšnjih 12 zgrešenih trojk.. Zato pa je njihov vodja na parketu v tretji četrtini zacvetel v polnem sijaju. Dosegel je kar 15 točk in bil pred zadnjimi dvanajstimi minutami pri 26 točkah, 7 asistencah in 5 skokih. Vroč je bil tudi član Clippers. A ne prvi strelec moštva Paul George, temveč Reggie Jackson, ki je bil pred vstopom v zadnji del rednega dela igre pri enakem strelskem izplenu kot Dončić, Dallas pa je ob košu Sterlinga Browna z zvokom sirene vodil z 80:76.

Pred Dončićem zgradili zid, neverjetna trojka Georga za podaljšek

Pričakovano je domače moštvo v zaključku skušalo zgraditi čvrst obrambni zid pred Dončićem, ki pa kljub vsemu ni imel težkega izziva najti prostega igralca, medtem ko manevrskega prostora za doseganje točk ni imel. In ker je žoga odlično krožila, so se Dallasu odprla obzorja. V zadnji četrtini sta le prišla na okus Hardaway jr. in Finney-Smith. Po njunih štirih trojkah, vsak sta prispevala po dve, je Dallas dobre štiri minute pred koncem vodil za osem točk (100:92).

Po zabijanju Kleberja in Dončićevi asistenci je bilo kaj kmalu že +10. Gostje so razumljivo začeli igrati na dolge napade, a ob tem postali premalo odločni, kar so košarkarji LA Clippers izkoristili in 59 sekund pred koncem razpolovili zaostanek (97:102).

PAUL GEORGE FROM THE CORNER TO FORCE OVERTIME.



GET TO LEAGUE PASS NOW.

⬇️⬇️⬇️

https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/KT20O1pdnB — NBA (@NBA) November 24, 2021

Vseeno je bilo videti, da bodo gostje slavili zmago, a so v zaključku premehki. Jackson je najprej 4,2 sekunde do konca s trojko znižal na vsega dve točki zaostanka (100:102). Domači so hitro naredili osebno napako, na linijo prostih metov pa je moral Kleber. Prvega je zadel, žoga pa pri drugem metu ni našla želenega cilja. Pičle 1,1 sekunde je bilo še do konca, v katerih so domači iskali pot do podaljška. In tik pred zadnjim zvokom sirene je zvezdnik George s strani zadel trojko ter izsilil podaljšek.

Porzingis junak podaljška

Nemec se je oddolžil za zgrešen prosti met kaj kmalu ob vstopu v petminutni dodatek. Po njegovi trojki je spet završalo med privrženci Dallasa, ki je imel prednost petih točk (108:103). Za izdatno navdušenje je poskrbel Porzingis z zabijanjem in zrežiral delni izid 7:0. Prav Latvijec je bil v podaljšku ključen mož, da je Porzingis prišel do velike zmage, s katero je prekinil niz treh zaporednih porazov.

Vrnitev Čančarja

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar se je vrnil v prvo moštvo Denver Nuggets, ki je igralo brez Nikole Jokića. Poraz proti Portlandu je bil tako neizbežen, Čančar pa je ob tem dobil tri minute priložnosti za igro, v katerih je zadel enega od dveh prostih metov.

Liga NBA, 23. november LA Clippers : Dallas Mavericks 104:112 /po podaljšku/

Jackson 31, 10 sk., George 26, 9 sk., 6 as.; Porzingis 30 (za 3 2/5, za 2 7/11, prosti meti 10/10), Luka Dončić 26 (met za 3 4/10, za 2 5/10, prosti meti 4/4), 7 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 2 bl., 6 izg. žog, 4 os. napake, v 39 min. Detroit Pistons : Miami Heat 92:100

Grant 21, Bey 15; Herro 31, 8 sk., Butler 15, 9 sk., 5 as., Adebayo 15, 9 sk., 5 as., Lowry 15, 8 as., 6 sk.



New York Knicks : Los Angeles Lakers 106:100

Fournier 26, Randle 20, 16 sk., 5 as.; Westbrook 31, 13 sk., 10 as., 6 izg. žog, Davis 20



Portland Trail Blazers : Denver Nuggets 119:100

McCollum 32, Lillard 25; Green 24, Čančar 1 (prosti meti 1/2) v 3 min.



Lestvica:

Preberite še: