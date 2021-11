Pestro v ligi NBA, Charlotte lovi šesto zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Charlotte Hornets so v zadnjem času v izjemni formi. Dobili so zadnjih pet tekem v ligi NBA.

V noči na nedeljo bo pestro v ligi NBA. Na delu bo 18 ekip, med njimi pa ne bo niti ene izmed treh, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji (Dallas, Toronto in Denver). Charlotte bo v Atlanti lovil šesto, nekdanji Dragićev klub Miami pa v Washingtonu peto zaporedno zmago.

Kdaj bodo naslednjič na delu klubi v ligi NBA s slovenskimi legionarji? V nedeljo zvečer, ob izjemno ugodnem terminu za ljubitelje košarke v Evropi (začetek ob 21.30), se bosta v dvorani Staples udarila stara znanca iz zadnjih dveh končnic Los Angeles Clippers in Dallas Mavericks. Pri gostih iz Teksasa, ki so v zadnjih dveh dvakrat gostovali pri Phoenixu in brez pomoči Luke Dončića vpisali dva poraza, je vprašljiv nastop 22-letnega Ljubljančana.

Pri Phoenixu se bo v noči na ponedeljek mudil Denver, pri katerem je Vlatko Čančar odpravil zdravstvene težave, a nazadnje še ni kandidiral za tekmo, izjemno zahtevno delo pa čaka Toronto Gorana Dragića, saj bo gostoval pri vročem Golden Statu, pri katerem (tudi) v tej sezoni blesti Stephen Curry.

Liga NBA, 20. november: 23.00 New York Knicks – Houston Rockets

01.00 Indiana Pacers – New Orleans Pelicans

01.00 Washington Wizards – Miami Heat

01.30 Atlanta Hawks – Charlotte Hornets

01.30 Boston Celtics – Oklahoma City Thunder

02.00 Milwaukee Bucks – Orlando Magic

02.00 Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies

04.00 Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers

04.00 Sacramento Kings – Utah Jazz

Lestvica:

