Skrbi zaradi Dončića

Povsem ob koncu torkovega dvoboja z Denver Nuggets, ko so Dallas Mavericks že imeli zmago v svojem žepu in Luki Dončiću ne bi bilo treba sploh več stati na parketu, se je slovenski košarkarski virtuoz poškodoval.

Prijel se je za gleženj in od takrat naprej je pri njem zapisan vprašaj glede nastopa na naslednji tekmi. Izpustil je oba obračuna proti Phoenix Suns. In oba so Teksačani brez Dončićeve pomoči izgubili.

Njegova udeležba je zaradi težav z levim gležnjem in levim kolenom vprašljiva tudi za današnjo tekmo proti LA Clippers, ki se bo začela ob 21.30 po slovenskem času, kar je sicer za slovenske ljubitelje košarke idealen termin za ogled tekme lige NBA v neposrednem prenosu.

Prav zaradi odsotnosti Dončića so prisotne dodatne skrbi, saj je Dallas vknjižil dva zaporedna poraza, kljub vsemu pa z devetimi zmagami in šestimi porazi še vedno drži dobro četrto mesto v zahodni konferenci.

Imata pa moštvi Dallas in LA Clippers obogateno zgodovino, saj sta se v zadnjih dveh letih obakrat pomerili v prvem krogu končnice, v katerem so vselej kratko potegnili Dončić in druščina. Pred dvobojem je jasno, da bo pri LA Clippers še naprej manjkal prvi zvezdnik Kawhi Leonard, pri Mavs pa ob Dončiću vlada negotovost tudi glede nemškega centra Maxija Kleberja, ki je nazadnje zaigral 31. oktobra.