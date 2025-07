Norvežanke na stežaj odprle vrata napredovanja

Norveške nogometašice so na drugi tekmi evropskega prvenstva z 2:1 strle odpor Fink, prišle do druge zmage in naredile odločen korak k napredovanju v četrtfinale. Zvečer se bodo pomerile Švicarke in Islandke.

Norvežanke so dosegle drugo zmago v skupinskem delu tekmovanja. Po uvodni zmagi nad Švicarkami so danes ugnale še finske sosede in si praktično že izborile uvrstitev v četrtfinale.

Norvežanke so povedle že v tretji minuti po avtogolu finske obrambne igralke Eve Nyström, zmagoviti gol pa je v 84. minuti dosegla Caroline Graham. Za Finke je v 32. minuti zadela Oona Sevenius.

V ponedeljek bosta na sporedu tekmi druga kroga v skupini B, para sta Španija - Belgija in Portugalska - Italija. Torkova para skupine C sta Nemčija - Danska in Poljska - Švedska, sredina para skupine D pa Anglija - Nizozemska in Francija - Wales.

V četrtfinale se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin.

EP v nogometu (Ž), 2. krog:

Nedelja, 6. julij:

Ponedeljek, 7. julij:

Torek, 8. julij:

Sreda, 9. julij:

Lestvica: