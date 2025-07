Oven

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove romantične zveze. Rajši se malo počakajte. Vezani in poročeni se boste s partnerjem slabše razumeli.

Bik

Nekomu se boste zdeli izjemno privlačni. Če ste vezani ali pa ste pred kratkim začeli neko novo ljubezensko razmerje, pričakujte, da bo izjemno pestro. Vsi, ki ste v razmerju že precej časa, pa pričakujte, da boste nekoliko v dvomih, zlasti če odziv partnerja ne bo tako ljubeč in strasten, kot boste pričakovali. Izpovejte mu svoja čustva.

Dvojčka

Imeli boste kar nekaj priložnosti za spletanje novih prijateljskih stikov in druženja na splošno. Čustvena razmerja bodo harmonična in stabilna. Vzemite si čas in povejte neki osebi, kako močno jo spoštujete. Pričakujte, da se vam bo vsak trud povrnil. Mogoče boste tudi sami deležni pohval na svoj račun.

Rak

Nadrejeni imajo o vas veliko boljše in lepše mnenje, kot pa vam to dajo vedeti. V to se boste kaj kmalu tudi prepričali, ko boste dobili želeno napredovanje ali ponudbo za boljšo službo. Z odprtimi rokami sprejmite vse izzive. Obdobje je ravno tako ugodno za nakup ali prodajo nepremičnin.

Lev

Bližje kot bo konec dneva, bolj sproščeno in svobodno se boste počutili. Ne bo več napetosti. Po vsej verjetnosti boste odpotovali nekam na poslovno pot ali pa na zasebni obisk v tujino, kjer boste prišli do zanimivih poslovnih zamisli. Bodite previdni z denarjem, varčujte ga in ne zapravljajte za drage stvari.

Devica

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite. Izboljšajte razpoloženje.

Tehtnica

Danes boste morda videli vse v temnejši luči, kot to dejansko bo. Nezadovoljni ste s položajem, ki ga imate in nimate dovolj motivacije, da bi se borili, saj vas blokira čustvena neizpolnjenost. Ne začenjajte ničesar, če boste delali polovično. Kar ste prevzeli nase, nujno opravite do konca in počakajte na denar.

Škorpijon

Samski boste prvi del dneva preživeli zelo dejavno, v drugi polovici dneva pa boste zaradi tega omagali. Kljub dobrim obetom boste današnji večer preživeli osamljeno. Vezani pripadniki tega znamenja pa boste zaradi čustvenih izpadov popolnoma izčrpani in zmedeni. Nocoj si privoščite sproščujočo kopel.

Strelec

Z določenimi dejavnostmi boste poskušali okronati svoje dosedanje zalaganje in trud, ki ste ga vložili v neko delo. Morda boste to delali ravno takrat, ko bo vaša pozicija počasi slabela, zato se boste lahko hitro precenili. Ne odločajte se v naglici in brez podrobne analize vsega, kar bi lahko izgubili.

Kozorog

V poslu, v katerem ste imeli občutek, da nazadujete, boste povlekli ročno zavoro, a kaj kmalu boste zakorakali v nove poslovne projekte. Ne bodite nepotrpežljivi, stvari se bodo iz dneva v dan izboljševale in lahko pričakujete, da se vam bo pripetilo marsikaj prijetnega in koristnega. Ostanite trdno na tleh.

Vodnar

Imeli boste močno željo spremeniti veliko stvari v poslovnem življenju, a prave stvari vam bodo nekako kar polzele iz rok. Prišlo bo do zavlačevanja. Bodite potrpežljivi, kajti situacija se bo počasi začela razvijati. Določene poslovne načrte boste odpovedali, saj se bodo pojavili novejši in veliko boljši.

Ribi

Vezani se boste s partnerjem zapletli v manjši prepir, ki pa se bo tudi hitro končal. Dovolj ste pametni, da se zavedate, da ne veste vsega in tega se ne sramujete. Samski pa boste danes ugotovili, da imate kljub vsemu še vedno veliko oboževalcev. Polni boste prav posebne energije. Izkoristite jo!