Slovenski košarkar Luka Dončić si je na tekmi proti Denver Nuggets povsem ob zaključku tekme, ko je marsikdo pričakoval, da ga bo trener Jason Kidd zaradi neulovljive prednosti postavil na klop, zvil gleženj. Težave naj bi imel tudi s kolenom, zato je izpustil tekmo s Phoenix Suns. In videti je, da bo tako tudi v soboto proti istemu tekmecu.

Pri Dallasu so namreč zapisali, da je njegov nastop vprašljiv, medtem ko Maxija Kleberja zagotovo še ne bo v moštvu.

V vrstah Mavericks upajo, da tokrat ne bodo odigrali tako slabe četrtine kot na zadnjem obračunu, ko so v zadnjem delu igre prejeli kar 37 točk in odprli Phoenixu pot do zmage.

"Razen teh zadnjih minut sem ponosen na našo igro," je dejal Jalen Brunson, ki je na mestu organizatorja igre zamenjal slovenskega zvezdnika in je v tej sezoni v odlični formi.

"Čudno je igrati brez Luke"

Popotnica za Dallas ni najboljša, če gledamo medsebojne dvoboje, saj jih je Phonix dobil kar sedem zapored. V pretekli je Dallas izgubil za štiri, šest in točko, v tej pa se bosta ekipi pomerili dvakrat tudi v Dallasu ob koncu januarja.

Luka Dončić si je poškodoval gleženj na tekmi z Denver Nuggets. Foto: Reuters

"Fantje, ki so igrali na zadnji tekmi, so pustili srce na parketu. Na žalost smo bili na koncu malenkost prekratki. Mislim, da je dobra lekcija. Odigrali so brez Luke in fantje so videli, da lahko igrajo, kar bo dobrodošlo za njihovo samozavest. Zlasti če Luke ni zaradi poškodbe ali pa če bo imel kdaj težave z osebnimi napakami," je dejal glavni trener Dallasa.

"Čudno je igrati brez Luke. Vendarle je dirigent našega orkestra v napadu. Ko ga ni, je videti, kot da se sprašujemo, kaj sploh igramo. Morda smo malce nepripravljeni na to," pa je dejal Kristaps Porzingis.