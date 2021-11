Čančarja ni več na seznamu poškodovanih. Bo zaigral? Pa Dragić?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponoči sta v ligi NBA ne delu oba kluba slovenskih košarkarskih legionarjev, Denver Nuggets Vlatka Čančarja in Toronto Raptors Gorana Dragića. A to še ne pomeni, da bosta Slovenca tudi igrala. Čančarja ni več na seznamu poškodovanih in je tako na voljo trenerju Miku Malonu, nastop Dragića pa bo po vrnitvi Freda VanVleeta v kader Toronta spet odvisen od načrta Nicka Nursa.