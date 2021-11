Veličastna predstava Dončićevega sovrstnika #video

V ligi NBA je bilo v noči na ponedeljek odigranih sedem tekem. Strelski junak večera je bil zvezdnik Atlante Trae Young (42). Dončićev sovrstnik je z Atlanto doma nadigral prvaka Milwaukee (120:100). Po sedmih zaporednih zmagah sta izgubila Golden State in LA Clippers, za ekipi iz Kalifornije sta bila usodna Charlotte in Chicago. Denver je brez pomoči še vedno poškodovanega Vlatka Čančarja doma nadigral Portland (124:95), znova je izstopal Srb Nikola Jokić.

Košarkarji Atlante so v ponovitvi konferenčnega finala iz zadnje sezone odpravili Milwaukee. Hawks so se maščevali prvakom Bucks, jih ugnali za kar 20 točk (120:100), s tem pa tudi prekinili niz šestih zaporednih porazov. Največ točk (42) je prispeval Trae Young. Mladi zvezdnik, ki se ga v ligi NBA neprestano povezuje s sovrstnikom Luko Dončićem, saj sta pred tremi leti na naboru novincev izpeljala znamenito menjavo med kluboma, je dosegel strelski rekord sezone. Pred tem je dosegel največ 32 točk, tokrat jih je dal še 10 več.

Trojni dvojček je zgrešil le za dva skoka, za tri točke pa zadel kar 8 od 13 poizkusov. Prvaki iz Milwaukeeja ostajajo v krizi, na zadnjih desetih tekmah so doživeli kar sedem porazov. Giannis Antetokounmpo je odpravil bolečine v gležnju, zaradi katerih je manjkal na zadnji tekmi, in dosegel 26 točk.

Konec zmagovitega niza Clippers in Warriors

Nikola Jokić je proti Portlandu blestel s 28 točkmami, 9 skoki in 9 asistencami. Foto: Reuters Los Angeles Clippers so prekinili niz sedmih zmag. V Kaliforniji so na domačem parketu izgubili proti Chicagu, pri katerem sta bila nezaustavljiva DeMar DeRozan (35) in Zach LaVine (29 točk). Po sedmih zaporednih uspehih so prvi poraz izkusili tudi košarkarji Golden Stata. Bojevniki so ostali praznih rok pri Charlottu (102:106).

Najvišjo zmago večera so proslavljali košarkarji Denverja, ki so premagali Portland kar za +29. Ni manjkalo veliko, pa bi srbski zvezdnik Nikola Jokić vknjižil že tretji zaporedni trojni dvojček. Do njega sta mu zmanjkala le skok in asistenca. Nuggets so pokvarili vrnitev Chaunceyja Billupsa, ki je prvič vodil Portland v svojem rojstnem mestu. Zaradi poškodbe ni mogel računati na najboljšega strelca Damiana Lillarda, pri gostiteljih pa med kandidati za srečanje znova ni bilo Vlatka Čančarja. Slovenski reprezentant ima še naprej težave s poškodbo levega kolka.

Denver čaka nov izziv že v noči na torek, ko bo gostoval pri Dallasu. Luka Dončić in druščina se mu bodo skušali maščevati za hud poraz v Koloradu, ko so pred dvema tednoma izgubili s kar 106:75.

Liga NBA, 14. november: Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs 114:106

Davis 34 (met iz igre 14/24), 15 sk., Horton-Tucker 17, Monk 16, Anthony in Ellington 15, Westbrook 14, 11 sk., 7 as., 7 izg. žog; Johnson 24 (trojke 6/9), Murray 22, 10 sk., 10 as., Vassell 19, 7 sk., Young 17, 9 sk. Atlanta Hawks : Milwaukee Bucks 120:100

Young 42 (trojke 8/13), 10 as., 8 sk., Collins 19, Capela 12, 13 sk.; Antetokounmpo 26 (met iz igre 9/21), Holiday 19, 8 as., Allen 18 Charlotte Hornets : Golden State Warriors 106:102

Bridges 22, 8 sk., Ball 21, 7 sk., Rozier 20; Wiggins 28, Curry 24 (trojke 3/13), 10 as., 6 sk. Houston Rockets : Phoenix Suns 89:115

Wood 17, 8 sk., Porter Jr., Green in Gordon 12; Booker 26 (met iz igre 9/23), McGee 19, 14 sk., Paul 15, Bridges 14, 6 sk. Oklahoma City Thunder : Brooklyn Nets 96:120

Gilgeous-Alexander 23, 6 sk., Dort 20; Durant 33 (met iz igre 9/17), 8 sk., Mills 29, Harden 16, 13 as., 6 sk., Aldridge 15, 8 sk. Denver Nuggets : Portland Trail Blazers 124:95

Jokić 28 (met iz igre 11/17), 9 sk., 9 as., Hyland 18, Morris 15, Čančar ni kandidiral za tekmo; McCollum 21, Simons 16 Los Angeles Clippers : Chicago Bulls 90:100

George 27, 11 sk., Bledsoe 21; DeRozan 35 (met iz igre 12/16), 7 sk., LaVine 29 (trojke 6/13), 8 sk.

