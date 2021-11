Se Goran Dragić končno vrača na parket?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se bo Goran Dragić po devetih tekmah, na katerih je obsedel na klopi in ni zaigral niti sekunde, spet vrnil na parket?

Večer lige NBA se bo začel v Salt Lake Cityju, kjer se bosta udarila Utah in Miami. Še prejšnji teden bi bil to veliki derbi, saj sta bila oba kluba pri vrhu razpredelnic svojih konferenc, a sta nato pokvarila izkupiček. Nekdanji Dragićev klub iz Floride tako prihaja k Utahu po treh zaporednih porazih, Jazz pa so na zadnjih štirih tekmah zmagali le enkrat.

Fred VanVleet je na zadnji tekmi lige NBA po podaljšku proti Philadelphii dosegel 32 točk. Foto: Guliverimage

Edini klub s slovenskim legionarjem, ki bo nastopil v noči na ponedeljek, je Toronto. Prvaki izpred dveh let bodo v Kanadi gostili skromni Detroit, pri katerem bo manjkal nekdanji Dragićev soigralec pri Miamiju Kelly Olynyk. Kanadčan bo zaradi poškodbe levega kolena odsoten vsaj šest tednov, pri gostiteljih pa je vprašljiv nastop Freda VanVleeta (poškodba dimelj). Če vroči branilec, ki v tej sezoni navdušuje navijače Raptors, ne bi mogel zaigrati, bi se lahko morda na parket vrnil tudi Goran Dragić. O tem bo odločal trener Nick Nurse. Izkušeni Ljubljančan na zadnjih devetih tekmah ni zaigral, kar je njegov najdaljši niz neigranja, odkar je kot novinec začel spoznavati zakonitosti in pasti lige NBA. Takrat je nosil dres Phoenixa.

Slovenski zvezdnik Luka Dončić se bo v noči na torek drugič v tej sezoni pomeril proti Nikoli Jokiću (Denver). Foto: Reuters

Dallas Mavericks Luke Dončića bodo naslednjič v ligi NBA na delu v noči na torek, ko bodo gostili Denver Nuggets in se jim skušali maščevali za hud poraz v Koloradu, ko so pred dvema tednoma izgubili kar s 106:75. Vlatko Čančar je pri Denverju zaradi poškodbe levega kolka že dalj časa na seznamu poškodovanih igralcev.

Liga NBA, 13. november: 23.00 Utah Jazz – Miami Heat

01.00 Indiana Pacers – Philadelphia 76ers

01.00 New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies

01.00 Orlando Magic – Washington Wizards

01.30 Toronto Raptors – Detroit Pistons

02.00 Cleveland Cavaliers – Boston Celtics

04.30 Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves

Lestvica: