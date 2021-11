Bitka za New York, rivalstvo, ki spet dobiva na veljavi

Torkova noč v ligi NBA prinaša mestni obračun v New Yorku. V Brooklynu pri Netsih gostujejo Knicksi z Manhattana. Bitka za New York, kot so jo nekoč imenovali. Mestno rivalstvo, ki sega že v 70. leta, počasi spet dobiva na veljavi.

Durant Foto: Reuters Oba kluba sta po letih stagniranja znova v vzponu. Njuni navijači pa veljajo za ene najbolj zahtevnih v ligi. Brooklyn Nets so lani prvič po sedmih letih dobili dvoboj končnice, New York Knicks pa so se prvič po osmih letih sploh prebili v končnico. Po slabi četrtini te sezone (20-ih tekmah) imajo oboji pozitivno razmerje zmag in porazov. Brooklyn ima 14 zmag in zaseda prvo mesto v vzhodni konferenci, New York pa je na sedmem mestu, saj ima 11 zmag.

Randle Foto: Guliverimage Nets sodijo v najožji krog favoritov sezone. Nenazadnje imajo v svojih vrstah dva izjemna strelca, Kevina Duranta in Jamesa Hardna. Durant je s povprečjem 28,6 točke na tekmo trenutno prvi strelec lige. Prvo ime Knicksov pa je Julius Randle, ki ima povprečje 19,2 točke, 10,2 skoka in 5 asistenc na tekmo. New York ima sicer trenutno kar nekaj težav s poškodbami: vprašljivi so Derrick Rose, Taj Gibson in Nerlens Noel. Nets na drugi strani zmagujejo tudi brez Kyrie Irvinga, ki ne igra, ker ni cepljen.

Liga NBA, 30. november Brooklyn Nets - New York Knicks

Toronto Raptors - Memphis Grizzlies

Phoenix Suns - Golden State Warriors

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers

