Dončićev trojni dvojček zvodenel ob katastrofi Dallasa in poškodbi Porzingisa

Večer za pozabo. Tako se lahko opiše predstavo košarkarjev Dallas Mavericks, ki so na domačih tleh izgubili proti Cleveland Cavaliers s kar 96:114 - zaostanek je bil ob začetku zadnje četrtine že prek trideset točk razlike. Za boljši izplen ni pomagal niti trojni dvojček slovenskega košarkarskega virtuoza Luke Dončića (25 točk, 10 skokov in 10 asistenc). Dodatno skrb je povzročila poškodba Kristapsa Porzingisa, ki si je zvil gleženj. Vlatko Čančar v štirih minutah igre ni dosegel točke za Denver, ki je premagal Miami.

Ko je Luka Dončić takoj ob vstopu v tekmo zadel dve trojki, so navijači Dallas Mavericks nemudoma postali navdušeni in optimistični. Prvi zvezdnik razpoložen pri metih, pri katerih ne blesti povsem, je bil namreč dober kapital. Ni manjkalo dolgo in sledila je nova v režiji slovenskega košarkarskega virtuoza. Z njo je popeljal Dallas do vodstva petih točk (19:14), kar je bil najvišji naskok do tega trenutka in zadnji, kot se je na koncu izkazalo.

Takrat se je domači voz zaustavil. Gostje so bili bistveno bolj podjetni, racionalni in imeli več želje po zmagi. Zrežirali so delni izid 16:4 in se odlepili od gostiteljev. Trenerja Jasona Kidda v tistem trenutku zaostanek še ni skrbel, ampak dejstvo, da preostali košarkarji niso bili razpoloženi. Dončić jih je večkrat našel same, a so grešili odprte mete. Podatek, da je v prvem polčasu zadel štiri od petih Dallasovih trojk, pove veliko. Sredi druge četrtine so zgrešili vseh enajst poizkusov, nakar je črno serijo prekinil Dorian Finney-Smith.

Vrhunci igre Luke Dončića

Odličen pri trojkah, slab pri metih za dve in prostih metih

Najvišji naskok gostov v prvem polčasu je znašal 13 točk (52:39), predvsem pa so izžarevali več energije. Skok so dobivali z 29:18, bistveno bolj uspešni so bili pri metih iz igre – njihov odstotek meta je bil 51-, medtem ko Dallasov le 35-odstoten. Navijači Mavs so upali, da bodo njihovi ljubljenci uspeli preobrniti potek dogodkov na parketu American Airlines Arene. Na šestih od desetih tekmah, na katerih so zaostajali za deset ali več točk, jim je v tej sezoni uspelo in so se na koncu veselili zmage.

Vrhunci igre Dallas Mavericks : Cleveland Cavaliers

Malce je zaskrbelo domače navijače, ko je udarec v prst dobil njihov osrednji ljubljenec, a se je izkazalo, da ni bilo nič hudega. Če je Dončiću tekel met za tri točke kot po maslu (na koncu 7/11), pa nikakor ni našel ritma pri metih za dve (2/10) in prostih metih (0/4). Povsem ob koncu prvega polčasa je zgrešil dva meta z linije, ki označuje proste mete, zato je moral s soigralci na krajši počitek z dvomestnim zaostankom pri 41:52.

Obramba Dallasa enostavno ni bila na pravi ravni, saj so gostje na prelahek način prihajali v raketo in tako sejali paniko. Čeprav jim je denimo Kristaps Porzingis podelil štiri blokade, jih to ni zaustavljalo, da bi še naprej prodirali pod Dallasov koš.

Hudič je imel mlade, poškodba Porzingisa

V dvorani je spet završalo, ko je Dončić z dvema trojkama pri zaostanku s 53:60 dvignil navijače na noge, nerazumljivo pa zgrešil dva prosta meta, s katerima bi lahko približal svoje moštvo na vsega pet točk zaostanka. Nato je skupaj s soigralci dobesedno treščil v Clevelandov zid. Cavs so spet dobili krila in sredi tretje četrtine vodili že z 19 točkami razlike (74:55).

Kristaps Porzingis walked to the locker room after suffering an apparent ankle injury. pic.twitter.com/krmSfpP5yv — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 23, 2021

Spremljali smo šov gostov. Dobesedno so se igrali z Dončićem in druščino, ki so bili povsem brez prave energije. Obramba je bila luknjičasta, igra gostov poletna in navdušujoča. Kidd ni našel načina, kako jih zaustaviti in hitro je bilo že neverjetnih 24 točk zaostanka (58:82).

Rek "ko ima hudič mlade, jih ima veliko" je v tem večeru lepo opisoval, kaj se je dogajalo v vrstah Dallasa. Poleg tega, da igra ni bila na ravni, je za dodatno skrb povzročila poškodba gležnja pri Porzingisu. Ob koncu tretje četrtine je namreč stopil na nogo moštvenega kolega Maxija Kleberja. Odšepal je v garderobo in se ni več vrnil nazaj v pogon, kar je slab znak za Latvijca, ki ima v karieri že sicer ogromno nevšečnosti s poškodbami. Nemudoma so opravili slikanje, ki je k sreči pokazalo, da ni nič zlomljenega, a lahko pričakujemo, da bo nekaj naslednjih dni počival.

Kriza Dallasa

Prav nobenega opravičila niso imeli košarkarji Dallasa, da so bili tako energetsko prazni na tej tekmi. Enostavno je imel tekmec več želje in se je dobesedno igral z gostitelji kot mačka z mišjo. Prednost je narasla celo na 31 točk razlike (104:73). Dončić je bil praktično osamljeni jezdec v vrstah moštva iz Teksasa. Trojni dvojček (25 točk, 10 skokov in 10 asistenc) mu ne bo v uteho, saj bi se raje veselil zmage in bil brez njega. Zaradi visokega zaostanka je zaključek obračuna spremljal s klopi za rezervne igralce, gledalci pa so v velikem številu razočarani predčasno zapuščali dvorano.

Vlatko Čančar je dobil le štiri minute za igro. Foto: Guliver Image

Dallas je padel v manjšo krizo, saj je izgubil zadnjih pet od šestih tekem in je prišel v cono, kjer je ogromno ekip s podobnim izkupičkom zmag in porazov. Na zahodni konferenci trenutno zaseda sicer šesto mesto, a ima enako število zmag kot Denver Nuggets na desetem mestu - ekipe od sedmega do desetega mesta bodo po koncu rednega dela namreč igrale dodatne kvalifikacije za dve prosti meti, šest moštev pa si bo neposredno zagotovilo mesto v končnici.

Denver je ponoči po zaslugi Nikole Jokića (24 točk, 15 skokov in 7 asistenc) preskočil Miami Heat, priložnost za igro pa je dobil tudi Vlatko Čančar, a se v štirih minutah igre ni proslavil - zgrešil je met iz igre in izgubil žogo.

Dallas Mavericks : Cleveland Cavaliers 96:114 1. četrtina Luka Dončić 9 (met za 3 3/4, za 2 0/3) 3 sk., 3 as. v 9 min. 2. četrtina Luka Dončić 14 (met za 3 4/6, za 2 1/5, prosti meti 0/2) 4 sk., 5 as., 1 izg. žoga v 18 min. 3. četrtina Luka Dončić 22 (met za 3 6/9, za 2 2/8, prosti meti 0/4) 8 sk., 10 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 29 min. 4. četrtina Luka Dončić 25 (met za 3 7/11, za 2 2/10, prosti meti 0/4) 10 sk., 10 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 33 min.

Liga NBA, 29. november Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers - Orlando Magic

Miami Heat - Denver Nuggets

Chicago Bulls - Charlotte Hornets

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers

San Antonio Spurs - Washington Wizards

Utah Jazz - Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans

Lestvica:

