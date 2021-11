Hollywoodska zvezda novi prijatelj Luke in Saše Dončića

Za Luko Dončića in Dallas Mavericks sta na tekmi proti Washington Wizards iz prve vrste navijala tudi filmski zvezdnik Jamie Foxx in Lukov oče Saša Dončić. Družili pa so se že na četrtkovi nogometni tekmi Dallas Cowboys.

Dončić je dal 33 točk. Foto: Guliver Image Hollywoodski zvezdnik, tudi dobitnik oskarja, Jamie Foxx prihaja iz mesta Terrell v Teksasu in je velik navijač tako Dallas Mavericks kot ekipe ameriškega nogometa Dallas Cowboys. Na sobotni tekmi Mavsov z Wizardsi ga je večkrat pokazalo tudi v televizijskem prenosu. Novinar Brad Townsend, ki za Dallas News poroča o Mavericksih, pa je na Twitterju delil posnetka, kako so se Foxx, Luka Dončić in njegov oče Saša Dončić pozdravili na ogrevanju kot največji prijatelji.

Sasha Doncic says hello to Jamie Foxx, then a quick hello to Luka. pic.twitter.com/tNfnUIcE1C — Brad Townsend (@townbrad) November 28, 2021

Jamie Foxx tells me he sat with Luka and Luka’s father Sasha, in Jerry Jones’ suite Thursday. Guess they are buds now. pic.twitter.com/aembR5XAg1 — Brad Townsend (@townbrad) November 28, 2021

Fox in Jerry Jones, lastnik Dallas Cowboys, na četrtkovi tekmi lige NFL. Foto: Guliver Image Saša Dončić je Luko spremljal že na prejšnji tekmi v Los Angelesu, nato sta si skupaj ogledala še četrtkovo tekmo lige NFL med Dallasom in Las Vegas Raiders. Cowboys so na zahvalni dan sicer izgubili po podaljšku, a sta oče in sin Dončić na tekmi zagotovo uživala. Kot je potrdil Foxx, so jo skupaj gledali iz lože lastnika, predsednika in športnega direktorja kluba Jerryja Jonesa.

"Več kot zadovoljen. Ker se smeje. Ker je zadovoljen. Oče je najbolj zadovoljen na svetu, ko vidi svojega otroka, da je vesel," je o Lukovem igranju v NBA za Dallas med tekmo povedal njegov oče. Saša Dončić je Townsendu še dejal, da je bil zelo vesel, ko so Luko na naboru izbrali prav Dallas Mavericks. "Dirk Nowitzki je bil eden prvih evropskih košarkarjev, ki je postal velika zvezda v NBA. Zelo sem bil vesel, da je šel Luka v Dallas. Vedel sem, da bo Dirk njegov mentor in mu bo veliko lažje."

Had a nice chat with @luka7doncic’s father, Sasa, who is “more than happy” that Luka is a Maverick, especially because he’s getting to follow the same path as @swish41. pic.twitter.com/DGrDw4V1Jh — Brad Townsend (@townbrad) November 28, 2021

Foxx in Saša Dončić sta videla 33 točk in deset podaj Luke Dončića, a je Dallas po tesni končnici vseeno izgubil. Washington je bil boljši s 120:114.