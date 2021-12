To je uspelo le Dončiću in legendarnemu Magicu

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je z izjemno predstavo na gostovanju Dallas Mavericks pri New Orleans Pelicans (139:107) postavil kar nekaj novih mejnikov. Med drugim je postal tudi prvi košarkar v ligi NBA, ki je v 34 letih ponovil edinstven podvig slovitega zvezdnika Los Angeles Lakers Earvina Magica Johnsona, hkrati pa pomagal Teličkom do kar dveh rekordov franšize.

Nova tekma Luke Dončića, novi statistični presežki. In to kakšni! Američani so izjemni ljubitelji statistike. V njej gredo včasih po zaslugi primerjav številnih parametrov, posledic raznolikega iskanja rezultatov, ki ga je pomoč specializiranih programov na računalnikih le še pospešila, že tako daleč, da gre to nekaterim pošteno v nos. Na površje namreč splavajo najrazličnejši podatki, na katere ljubitelji košarke sprva sploh ne bi pomislili. Kar se tiče Dončića, ne manjka odmevnih podvigov. Iz sezone v sezone ohranja ritem, v katerem pa skoraj ni tekme, v kateri ne bi poskrbel za kakšnega izmed novih statističnih ''sladkorčkov''.

Dončić izpostavil energijo

Dončić je vsaj 28 točk in 14 asistenc v karieri pred srečanjem v New Orleansu dosegel že 19-krat, a za ta dosežek ni še nikoli potreboval tako malo časa kot ravno v noči na četrtek proti Pelikanom. Foto: Reuters V noči na četrtek se je izkazal na gostovanju v New Orleansu. Nemočnim Pelikanom je v 27 minutah in 27 sekundah nasul 28 točk (met iz igre 11/16) in izjemen strelski učinek začinil še s 14 asistencami. Resda je izstopal tudi z osmimi izgubljenimi žogami, ki pa na koncu niso vplivale na potek srečanja. Še več, ko je bil Ljubljančan na igrišču, je bil Dallas boljši od tekmeca za +29.

Tako pozitivno razmerje v statistični rubriki ''plus-minus'' (iztržek moštva v obdobju, ko je igralec na parketu) pri Dončiću v tej sezoni ni v navadi. To je šele osma tekma v sezoni, ki jo je v omenjeni rubriki končal s pozitivnim številom, v New Orleansu pa je dočakal rekord sezone (+29). Ko je dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine zapustil igrišče, je Dallas vodil z 91:68.

Razlika se je le še večala, tako da slovenskemu reprezentantu v zadnji četrtini ni bilo več treba stopiti na parket. Zmagovalec je bil že odločen, gostje iz Teksasa so v dvorani Smoothie King Center pozneje povedli že za +37, na koncu pa odpravili Pelikane s 139:107. ''To je bila naša odlična predstava. Na parket smo prišli z veliko energije, žoga je izvrstno potovala, tako da smo si zagotovili veliko odprtih metov,'' je bil po dvoboju navdušen nad igro Dončić, vesel za pomembno zmago, s katero so košarkarji Dallasa omilili slabši izkupiček v zadnjem obdobju, ko so na zadnjih šestih tekmah klonili kar petkrat. Soigralec Tim Hardaway Jr. mu je namenil velik kompliment: ''Izvrstno je, ko imaš v ekipi superzvezdnika, ki se tako razigra, in poleg tega razigra tudi soigralce. Obe stvari je napravil zelo, zelo, zelo dobro.''

Jubilejni stoti dvojni dvojček

Earvin Magic Johnson je eden največjih zvezdnikov lige NBA vseh časov. Foto: Getty Images Dončić se je razveselil jubilejnega stotega dvojnega dvojčka v karieri. V ligi NBA je do danes odigral 216 srečanj, kar pomeni, da je skoraj na vsaki drugi tekmi v ligi NBA prispeval dvomestno število v dveh izmed treh statističnih rubrik, ki imajo v svetu košarke ogromno veljavo. V rubriki točk, skokov in asistenc. To je izvrsten dosežek, zlasti za košarkarja, ki je star komaj 22 let.

Statistični guruji v ZDA so šli tako daleč, da so izbrskali podatek, na katerega je lahko Dončić, z njim pa tudi celotna slovenska košarka, še kako ponosen. Postal je namreč šele drugi košarkar v ligi NBA, ki je v zadnjih 40 letih na tekmi, na kateri je odigral manj kot 28 minut, dosegel vsaj 28 točk in 14 asistenc. S takšnim podvigom se je lahko pred nekdanjim asom madridskega Reala pohvalil le Earvin Magic Johnson. Nepozabni zvezdnik Los Angeles Lakers je zablestel 2. januarja 1987, ko je proti Phoenixu v le 26 minutah prispeval 32 točk in 14 asistenc. Liga NBA je tako na novega junaka, ki bo ponovil tovrsten dosežek, čakala neverjetnih 34 let!

Luka Dončić je postal šele tretji igralec v zadnjih treh sezonah, ki je večkrat v enem polčasu dosegel vsaj 20 točk in deset asistenc. S tem se lahko pohvalita le še Damian Lillard in Trae Young.

Kako je Luka Dončić pristopil in ugodil željam navijačev; nekateri so celo v slovenskem jeziku zapisali, da bi radi prejeli njegove košarkarske čevlje:

Popravil rekord iz leta 1983, ko so Clippers igrali še v San Diegu

Košarkarji Dallasa, ki so na zadnji domači tekmi razočarali navijače s skromno igro proti Clevelandu in nemočjo v napadu, so tokrat zaigrali kot v transu. Proti neprepričljivi obrambi New Orleansa so z veliko pomočjo ''dirigenta'' Dončića, ki je soigralcem podelil kar 14 asistenc, metali iz igre kar 68,7-odstotno. Zadeli so kar 57 od 83 metov. To je nov rekord franšize in deveti najboljši odstotek v zgodovini lige NBA, odkar sta se leta 1976 združili liga NBA in ABA.

Kristaps Porzingis je v noči na četrtek večkrat zabil po asistenci Luke Dončića. Foto: Guliver Image

V zadnjih 30 letih so samo tri moštva na tekmi lige NBA metala iz igre z vsaj 68-odstotno natančnostjo. Le še Houston Rockets (1993), LA Clippers (1998) in Minnesota Timberwolves (2016). Dallas je s tem popravil rekord iz leta 1983, ko je na srečanju proti San Diego Clippers metal iz igre 67,7-odstotno. V metu za dve točki so bili še natančnejši, saj so zadeli 39 od 49 metov, kar znaša 79,6 odstotka. Tudi to je klubski rekord.

Ljubljančan se bo s Pelikani, ki so tudi tokrat pogrešali poškodovanega mladega zvezdnika Ziona Williamsona, pomeril še enkrat, in sicer že v noči na soboto, tokrat v Dallasu.