Težki časi za Dragića in peterico zvezdnikov lige NBA

John Wall, Blake Griffin, Kemba Walker, Ben Simmons, Kyrie Irving in Goran Dragić je šesterica košarkarjev, ki si niso predstavljali takšnega uvoda v novo sezono lige NBA.

Zlati slovenski kapetan iz zgodovinskega EuroBasketa 2017 je v tem tednu za nedoločen čas zapustil Toronto Raptors. Časovnica vrnitve tako ni znana. Ko ga je letos Miami poslal v Toronto v zameno za Kyla Lowryja, je nespretno izrekel, da ne bo igral za moštvo, ki ni konkurenčno za najvišja mesta v ligi NBA.

Prav veliko priložnosti na začetku sezone ni dobival, kar je načelo njegovo samozavest. V poletnem obdobju se je govorilo o težavah v zakonu in razhodu z ženo Majo, kar je verjetno dodatno vplivalo na njegovo osredotočenost. Zdaj je zaradi osebni razlogov zapustil ekipo, so sporočili iz Toronta.

Eden se ne želi cepiti, drugemu padla forma in je izven pogona

Naslednji v vrsti zvezdnikov lige NBA je Irving. Ker se ne želi cepiti zoper covid-19, ne more braniti barv Brooklyn Nets. V New Yorku je namreč odlok, da lahko v zaprtih prostorih trenirajo ali igrajo le športniki, ki so cepljeni.

Tako ni zaigral na nobeni tekmi Nets v tej sezoni, a se njegova odsotnost ne pozna ravno, saj imajo po 16 tekmah na svojem računu deset zmag in so vodilno moštvo vzhodne konference.

Kyrie Irving se ne želi cepiti in zaradi tega ne more igrati za Brooklyn Nets. Foto: Gulliver/Getty Images

V tej ekipi ima težave tudi Griffin. Lani v tem času je imel nevšečnosti pri Detroit Pistons. Ko se je dogovoril za odkup pogodbe, je našel svoji mir pri Brooklyn Nets, za katere je igral na visoki ravni in bil v končnici pomemben član ekipe.

V novi sezoni pa so se nad njim začeli zgrinjati temni oblaki. V dobrem prvem mesecu sezone je igral pod pričakovanji, zato se je trener Steve Nash odločil, da ga v celoti umakne iz rotacije, kar ga je presenetilo: "LaMarcus Aldridge igra res neverjetno, a je Joe Harris izven pogona, zato nisem pričakoval tega. Zlasti, da bom povsem izločen. A to ni moja odločitev. Naloga nas igralcev je, da naredimo, kar trener vidi najbolje za ekipo."

"Sočustvujem z njim. To ni lahka odločitev. Tudi sam sem že bil v takšnem položaju. V tem trenutku moramo dati priložnost še drugim. A ima Blake izjemen odnos do dela. Spoštujem, da ostaja pozitiven in v pripravljenosti na morebitno novo priložnost," je ob tem povedal Nash.

"Osvobodite me"

V vrstah Houston Rockets v tej sezoni še nismo videli na delu odličnega organizatorja igre Johna Walla. Po nekaterih informacijah ne želi biti druga violina, ampak gonilna sila. Zato so ga zdravega posadili v prvo vrsto na tribuno, kjer le spremlja tekme Raket. Prav tako so se dogovorili, da bo sedel toliko časa, dokler generalni direktor Rafael Stone ne bo odobril njegove želje po zamenjavi kluba.

John Wall je na stranskem tiru. Foto: Reuters

A morebitna zamenjava kluba predstavlja veliko zagonetko, saj je Wallova plača previsoka za druge klube, ki nimajo več veliko manevrskega prostora v svojih proračunih. V tej sezoni bo namreč zaslužil kar 44 milijonov ameriških dolarjev, v prihodnji pa še tri milijone več.

V nedeljo sta se obe strani sicer sestali, vendar kakšnega zasuka v tej zgodbi še ni videti. Zato pa je Wall na svojem Instagram profilu zapisal #FreeMe (osvobodite me).

Simmonsu ne najdejo novega doma, Walker na udaru

Nov klub si že dolgo išče Ben Simmons. Eden od najbolj pomembnih članov Philadelphie 76ers v tej sezoni še ni zaigral za klub, za katerega je rekel, da ne želi več nastopiti. Po koncu pretekle je namreč zahteval menjavo sredine, potem ko je v končnici odigral pod pričakovanji, naredil nekaj grobih napak in naletel na kritike širše javnosti.

Ben Simmons še naprej ostaja član Philadelphie 76ers. Foto: Reuters

Naslednji v vrsti, ki trpi, je Kemba Walker. Po prihodu k New York Knicks se ni znašel. Njegovo povprečje je krepko padlo. Če je prejšnjo sezono za Boston dosegal 19,3 točke, 4,9 asistence in 4 skoke na tekmo, je v tej njegov učinek upadel na 11,7 točke, 3,1 asistence in 2,6 skoka.

V ponedeljek je tako trener Knicks Tom Thibodeau dejal, da branilca, ne le umika iz začetne peterke ampak tudi iz rotacije: "To je težka odločitev. Vedno narediš tisto, kar misliš, da je najboljše za ekipo. Kembo sicer vidim kot člana začetne peterka in težko je igrati s tremi majhnimi branilci skupaj. Spoštujem ga kot osebo in vse, kar je v ligi dosegel, vendar sem se odločil za to potezo."