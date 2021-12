Pozor, Dončić proti novopečenim rekorderjem lige NBA!

Ljubitelji košarkarske lige NBA bodo lahko v noči na nedeljo uživali na sedmih tekmah. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri z dvobojem med New Yorkom in Denverjem, pri katerem se dokazuje Vlatko Čančar. Njegov reprezentančni soigralec Luka Dončić bo z Dallasom gostil vroči Memphis, ki je na zadnji tekmi postavil rekord lige NBA in ponižal Oklahoma City Thunder s kar 73 točkami razlike!

Pester večer v ligi NBA se bo začel v kultni newyorški dvorani Madison Square Garden, kjer bodo v današnji matineji (začetek ob 19. uri po slovenskem času) gostovali Denver Nuggets. Moštvo Denverja, pri katerem občasno prejme priložnost za nastop Vlatko Čančar, se nahaja v rezultatski krizi. Na zadnjih osmih srečanjih, od tega štirikrat niso mogli računati na najboljšega igralca Nikolo Jokića, je zmagalo le enkrat. V sredo so ostali praznih rok na gostovanju v Orlandu (103:108), zdaj pa bodo skušali popraviti vtis v ''velikem jabolku''.

Memphis prvič po velikem rekordu

Memphis Grizzlies so na zadnji tekmi ponižali Oklahoma City Thunder z neverjetnim rezultatom 152:79. Foto: Reuters Dallas se bo le 24 ur po bolečem domačem porazu z New Orleansom, na katerem je Luka Dončić ob slabšem metu iz igre prispeval 21 točk, 10 skokov in 7 asistenc, ponovno predstavil na domačem parketu. Mavericks imajo razmerje zmag in porazov 11-10, s katerim zasedajo peto mesto v zahodni konferenci, tokratni tekmec Memphis pa je za odtenek boljši (12-10), na zahodu zaseda četrto mesto. Grizliji so navdušili v noči na petek, ko so poskrbeli za rekordno zmago nad Oklahomo City Thunder.

Zmagali so za neverjetnih 73 točk (152:79) in postavili absolutni rekord v zgodovini tekmovanja, vse skupaj pa dosegli brez najboljšega igralca Jaja Moranta. Slednji je leta 2020 na seznamu dobitnikov priznanja za najboljšega novinca nasledil Dončića. Mnogi ljubitelji košarke so se veselili njunega medsebojnega obračuna, ki pa ga zaradi poškodbe Moranta ne bo. Na zadnji tekmi Memphisa je v napadu najbolj izstopal Jaren Jackson Jr. (27 točk).

Bo Latvijec Kristaps Porzingis izpustil tudi dvoboj z Memphisom? Foto: Guliverimage

Pri Dallasu je zaradi bolečin v levem kolenu vprašljiv nastop Latvijca Kristapsa Porzingisa, ponovno ne bo centra Willieja Cauley-Steina (osebni razlogi). Dallas bi lahko dvoboj odprl s peterko Dončić, Bullock, Finney-Smith, Kleber in Powell. V domači dvorani American Airlines Center ima v tej sezoni izkupiček 6-3, skupno pa se Dallas ne more pohvaliti z bajno formo, saj je izgubil šest od zadnjih osem dvobojev, na zadnji tekmi pa razočaral navijače s prepričljivim porazom proti New Orleansu, po katerem se je Dončić posul s pepelom in priznal, da je igral s premalo energije. Grizliji so v veliko boljši formi, v noči na nedeljo bodo lovili četrto zaporedno zmago.

Liga NBA, 4. december: 19.00 New York Knicks – Denver Nuggets (Vlatko Čančar)

02.00 Brooklyn Nets – Chicago Bulls

02.00 Milwaukee Bucks – Miami Heat

02.30 Dallas Mavericks (Luka Dončić) – Memphis Grizzlies

02.30 Golden State Warriors – San Antonio Spurs

04.00 Portland Trail Blazers – Boston Celtics

04.00 Sacramento Kings – Los Angeles Clippers

