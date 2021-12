Luka Dončić in Mavericks še enkrat s Pelikani

Luka Dončić in Dallas Mavericks gostijo New Orleans Pelicans.

Luka Dončić in Dallas Mavericks gostijo New Orleans Pelicans. Foto: Guliverimage

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks se bodo ponoči (ob 2.30 po slovenskem času) na domačem parketu v dvorani American Airlines udarili z New Orleans Pelicans, s katerimi so v gosteh obračunali že v noči na četrtek in se veselili zmage s 139:107.

Za Pelikane tudi tokrat zagotovo ne bo zaigral Zion Williamson, ki še okreva po operaciji stopala. Domači se bodo morali znajti brez obolelega Willieja Cauleyja Steina, na seznamu vprašljivih pa sta Latvijec Kristaps Porzingis in Francoz Frank Ntilikina, ki se spopadata z manjšimi poškodbami.

Ntilikina bi se prav nocoj lahko vrnil na parket, o nastopu Porzingisa pa se bodo odločali tik pred tekmo, glede na stanje njegovega kolena.

Pri New Orleansu imajo več težav, poleg prvega zvezdnika Ziona Williamsona bi lahko tekmo izpustil tudi Josh Hart, ki je manjkal že na četrtkovi tekmi.

V četrtek zjutraj so Mavericks New Orleans premagali s 139:107, Dončić pa je zablestel z 28 točkami in kar 14 asistencami. V tej sezoni sta se ekipi pomerili tudi 9. novembra in tudi takrat so zmagali Teksašani s 108:92, Dončić pa je bil s 25 točkami najboljši strelec tekme.

Vloga favorita je na ramenih Dallasa, ki je v tej sezoni z 11 zmagami in devetimi porazi četrti na lestvici zahodne konference, medtem ko je New Orleans z le šestimi zmagami in kar 18 porazi predzadnji. A previdnost ni odveč, pelikani so v tej sezoni že dvakrat na kolena spravili tudi močne Los Angeles Clippers, nazadnje, konec novembra, s 123:104.

Liga NBA, 3. december: 1:00, Indiana Pacers - Miami Heat 1:00, Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 1:30, Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 1:30, Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 2:00, Houston Rockets - Orlando Magic 2:30, Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 3:00, Utah Jazz - Boston Celtics 4:00, Golden State Warriors - Phoenix Suns 4:00, Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers

Lestvica:

