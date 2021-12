Sramota in nemoč, kakršnih liga NBA še ni videla #video

V ligi NBA je bilo v noči na petek odigranih pet tekem. Večer je zaznamovala bizarna zmaga Memphisa. Grizliji so se brez najboljšega igralca Jaja Moranta znesli nad gosti iz Oklahoma Cityja in jih z neverjetno lahkoto pomendrali s kar 152:79, kar je najvišja zmaga v 75-letni zgodovini lige NBA. Zgodovina se je pisala tudi v Phoenixu, kjer so vroča Sonca ugnala Detroit in z 18. zaporedno zmago popravila klubski rekord.

Neverjetno, kakšna tekma v Memphisu! V zgodovini lige NBA ga še ni bila dvoboja, na katerem bi ekipa odpravila tekmeca z več kot 70 točkami razlike. Za rekordno visoko zmago je veljala tista, ki jo je leta 1991 dosegel Cleveland. Takrat je s 148:80 (+68) nadigral Miami in postavil mejnik v ligi NBA, ki je veljal kar 30 let.

Vrhunci dvoboja v Memphisu:

Nepričakovano so ga izboljšali Memphis Grizzlies, ko so na domačem parketu, dvoboj je v dvorani FedExForum spremljalo 13 tisoč srečnežev, ponižali Oklahoma City Thunder. Zmagali so s kar 73 točkami razlike, na koncu so goste iz Oklahome odpravili s težko predstavljivih 152:79 in poskrbeli za nov rekord tekmovanja, Oklahoma pa je po novem v almanahih lige NBA vpisana z dvojno sramoto, saj je lastnica rekorda v kategorijah tako najvišjih domačih (-57 proti Indiani v prejšnji sezoni) kot tudi gostujočih porazov (-73 v Memphisu v tej sezoni) v zgodovini tekmovanja.

Liga NBA je 2. decembra 2021 dočakala najvišjo zmago v zgodovini tekmovanja. Pod rekord se je podpisal Memphis. Foto: Reuters

Memphis je po uvodni četrtini vodil za +15, ob polčasu je imel v žepu že imenitno prednost +36, ki jo je na koncu podvojil. Prednost bi bila lahko še izdatnejša, saj je imel sredi zadnje četrtine v nekem trenutku že +78. Iz igre so košarkarji Memphisa metali 62,5-odstotno in postavili nov rekord franšize, največ točk pa je prispeval Jaren Jackson Jr. (27). Kar devet igralcev je prispevalo dvomestno število točk.

Memphis je proti Oklahoma Cityju popravil kar osem rekordov:

NBA Record: Margin of victory

Franchise Record: Margin of victory

Franchise Record: Most points

Franchise Record: Most bench points

Franchise Record: Assists

Franchise Record: FG%

Franchise Record: Largest lead

Franchise Record: +/- rating (@santialdama) pic.twitter.com/o35jyyTsqc — Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 3, 2021

Gostje resda niso zaigrali v najmočnejši postavi, manjkali so Shai Gilgeous-Alexander, Derrick Favors in Josh Giddey, a so bili oslabljeni tudi Grizliji, saj je zaradi poškodbe kolena še na tretji zaporedni tekmi počival vsestranski prvi as Ja Morant. Memphis je svoj rekord popravil kar za 24 točk, pred tem je za najvišjo razliko, s katero je ugnal tekmeca, veljala gostujoča zmaga iz prejšnje sezone, ko je nadigral Houston s +49. Vroči Memphis bo naslednjo tekmo v ligi NBA odigral v noči na nedeljo, ko bo gostoval pri Dončićevem Dallasu.

Nov rekord Phoenixa, konec zmagovitega niza prvakov

Izkušeni zvezdnik Phoenixa Chris Paul se je vpisal v statistiko z novim dvojnim dvojčkom. Foto: Reuters Košarkarji Phoenixa so že dalj časa nepremagljivi. Do živega jim ni mogel niti Detroit. Sonca so navijače v dvorani Footprint Center navdušila z 18. zaporedno zmago v ligi NBA, s katero so popravila rekord franšize iz sezone 2006/07. Zmaga je bila še toliko bolj dragocena, saj jo je Phoenix dosegel brez najboljšega strelca. Devin Booker je zaradi poškodbe leve stegenske mišice, ki jo je staknil na zadnjem derbiju z Golden Statom (v noči na sredo), izpustil dvoboj z Detroitom, a to ni zmotilo njegovih soigralcev pri uresničitvi zadanega cilja.

Proti skromnemu Detroitu, ki je izgubil že osmič zapored, so že po prvem polčasu vodili za +18 (69:51). Gostje so se na krilih razigranega strelca Jeramija Granta (34 točk) približali na točko zaostanka (79:80), a si je Phoenix v nadaljevanju srečanja ponovno priigral višjo prednost. Sonca v noči na soboto čaka zahteven izpit, saj bodo gostovala pri Golden Statu v San Franciscu.

Toronto je prekinil zmagoviti niz branilcec naslova lige NBA. Foto: Reuters

Branilci naslova Milwaukee Bucks so brez pomoči najboljšega igralca Giannisa Antetokounmpoja (poškodba desne mečne mišice, grški zvezdnik je manjkal prvič po 12. novembru) ostali praznih rok proti Torontu. Edini kanadski udeleženec lige NBA, za katerega ni zaigral slovenski legionar Goran Dragić, saj si je "zaradi osebnih razlogov" vzel dopust, je premagal prvake s 97:93. Milwaukee je s tem prekinil niz osmih zaporednih zmag in končno naletel na tekmeca, ki mu je moral čestitati za zmago.

Liga NBA, 2. december: New York Knicks : Chicago Bulls 115:119

Randle 30 (met iz igre 14/21), 12 sk., 6 as., 7 izg. žog, Burks (7 sk.), Rose (6 as.) in Fournier (trojke 4/10) 16, Quickley 15; DeRozan 34 (met iz igre 12/19), 6 sk., Vučević (trojke 5/9, 7 sk.) in LaVine (7 sk.) 27 Toronto Raptors : Milwaukee Bucks 97:93

VanVleet 29 (trojke 5/10), Siakam 20, 8 sk., 6 izg. žog, Barnes 13, 7 sk., Dragić ni kandidiral za tekmo; Holiday 26 (trojke 4/5), 8 as., 6 sk., Middleton 22, 8 sk., Portis 15, 11 sk., G. Antetokounmpo ni igral Memphis Grizzlies : Oklahoma City Thunder 152:79

Jackson Jr. 27 (trojke 6/7), Melton 19, 6 sk., Aldama 18, 10 sk., Konchar 17; Dort 15, Jerome, Mann in Muscala 12 Phoenix Suns : Detroit Pistons 114:103

Johnson in Payne 19, 6 sk., Bridges 18, Ayton 17, 12 sk., Paul 12, 12 as.; Grant 34 (met iz igre 10/19), 6 sk., Cunningham 19, Stewart 12, 14 sk. Portland Trail Blazers : San Antonio Spurs 83:114

Powell in McCollum 16; Forbes 18 (trojkd 3/5), McDermott 16, Murray 15, 13 as., 7 sk., Pöltl (9 sk.) in Johnson (7 sk.) 14

