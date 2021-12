Michaelu Porterju so spet operirali hrbtenico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Soigralcu slovenskega košarkarskega reprezentanta Vlatka Čančarja Michaelu Porterju mlajšemu so v sredo spet operirali hrbtenico, tako da bo moral nekaj časa počivati. Koliko, klub ni objavil, se pa pri Denverju nadejajo, da njegova odsotnost ne bo tako dolga kot v sezoni 2018/19, ki jo je v celoti izgubil, poroča Reuters.

Za Porterja je to že tretja operacija hrbtenice, prvič je moral pod nož že kot igralec univerze Missouri.

"Operirali so ga v Dallasu, operacija je minila brez težav. Počuti se odlično, pravi, da čuti razliko," je dejal Porterjev zastopnik Mark Bartelstein.

Porter je pred časom za pet let podaljšal pogodbo z Denverjem, nova pogodba naj bi bila vredna 172 milijonov dolarjev. V profesionalni karieri je do zdaj povprečno dosegel 14,1 točke in 6,1 skoka na tekmo, v letošnji sezoni pa je odigral le devet tekem.