Zgraža se in ne more gledati, kako zapravljajo Dončićevo kariero

V Dallasu vseskozi poudarjajo, da jih zanima ponovitev leta 2011, ko so postali prvaki lige NBA. A je videti, da ekipa še zdaleč ni sestavljena tako, da bi imela značaj prvakov. Legendarni Charles Barkley je opozoril na povprečnost Mavericks in skrb za Luko Dončića.

"Ne morem gledati, kako Dallas zapravlja kariero tega fanta," je nekdaj odlični košarkar Charles Barkley, ki je bil leta 1993 izbran tudi za najkoristnejšega košarkarja lige NBA, z ameriško reprezentanco pa se je dvakrat veselil olimpijskega zlata, zgrožen nad tem, kako je izbrana zasedba Dallas Mavericks in da Luka Dončić ob sebi nima takšnih košarkarjev, kot bi si jih zaslužil.

"Kako ga zapravljajo," ga je v studijskem pogovoru po porazu Dallasa proti Brooklyn Nets vprašal Kenny Smith, ki se je v ligi NBA dvakrat veselil naslova prvaka. "Niso dobri," je bil sprva kratek Barkley in nato nadaljeval: "Če nisi dovolj dober, ne moreš le stati. Nekaj moraš narediti. Preprosto ne moreš biti povprečen."

S tem je uperil puščice proti sestavi moštva pri Dallasu, ki nikakor ni videti šampionsko. "Saj so poleti pripeljali Porzingisa," je pristavil Smith, Barkley pa ob tem le dodal: "Saj veš, da se ni dobro izšlo."

Novinci, ki so poleti prišli kot okrepitve, se niso proslavili. Učinek Reggieja Bullocka je bistveno slabši, kot je bil pri New York Knicks. Moses Brown je bleda senca tistega Mosesa iz Oklahome in sploh ne dobiva prave priložnosti. Francoski organizator igre Frank Ntilikina prav tako ni nobena dodana vrednost. Nič konkretnega ni niti od Sterlinga Browna. In pri tem se je treba strinjati z Barkleyjem, da je ekipa povprečna.

Mavericks so po dobrem začetku padli v igralno in tudi rezultatsko krizo. Na zadnjih desetih tekmah so le dvakrat zmagali in so zdaj na sredini lestvice zahodne konference. Zasedajo sedmo mesto, ki bi ob koncu sezone pomenilo dodatne kvalifikacije za končnico, iz katerih se bosta dve ekipi v izločilnih bojih priključili šestim najboljšim iz rednega dela.