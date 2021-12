Kriza naredila svoje, Dončiću se kaj takšnega še ni zgodilo

V noči na četrtek bo v ligi NBA zelo pestro. Na delu bo kar 26 izmed 30 klubov, med njimi tudi vsi trije s slovenskimi legionarji. Dallas Luke Dončića se nahaja v rezultatski krizi, dan po bolečem porazu z Brooklynom (Mavericks so zapravili +17) bo gostoval pri razigranem Memphisu in prvič v tej sezoni vstopil v dvoboj z negativnim razmerjem zmag in porazov. Denver Vlatka Čančarja se bo mudil v New Orleansu, Toronto, kateremu že nekaj časa ne pomaga Goran Dragić, pa bo pričakal Oklahoma City Thunder.

Košarkarji Dallas Mavericks so še pod vtisom zadnjega večera, ko so v tretji četrtini proti Brooklynu vodili za +17, a do konca srečanja zapravili prednost in nadaljevali skromno rezultatsko bero. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali le dvakrat, na zadnjih šestih tekmah so se veselili le enkrat, njihovo razmerje zmag in porazov pa je prvič v tej sezoni zdrsnilo pod polovično uspešnost. Na gostovanje v Memphis se odpravljajo z bero 11 zmag in 12 porazov, to pa pomeni, da bodo Luka Dončić in druščina prvič v tej sezoni v tekmo lige NBA vstopili z negativnim razmerjem. Bi lahko to prebudilo Teličke, ki jih čaka zelo razigran tekmec? Memphis je pred petimi dnevi že ugnal Dallas (97:90), a takrat za Kiddovo četo nista igrala ne Dončić ne Kristaps Porzingis.

Memphis Grizzlies so dobili zadnjih pet srečanj. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je pri Grizlijih takrat manjkal Ja Morant, eden najbolj priljubljenih mladih zvezdnikov lige NBA. Zaradi poškodbe levega kolena je izpustil zadnjih pet tekem, Memphis pa je prav na vseh zmagal. Tako se lahko pohvali z drugim najbolj vročim zmagovitim nizom v ligi NBA, večjega ima le Houston (šest zaporednih zmag). Še bolj je zanimiv podatek, da Memphis na zadnjih petih srečanjih ni prav nikoli zaostajal, na lestvici zahodne konference pa se je povzpel na četrto mesto!

Dallas je na drugi strani padel na sedmo, slovenski virtuoz Dončić, ki se je po tesnem porazu z Brooklynom, na zadnji tekmi je prispeval 28 točk, 9 asistenc in 6 skokov, naposlušal kritik o njegovi fizični pripravljenosti in teži, pa vstopa v srečanje z dodatnim motivom.

V noči na četrtek bodo tako počivali le štirje klubi. To so Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Atlanta Hawks in Phoenix Suns.

Liga NBA, 8. december: 01.00 Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers

01.00 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

01.00 Detroit Pistons - Washington Wizards

01.00 Indiana Pacers - New York Knicks

01.30 Miami Heat - Milwaukee Bucks

01.30 Toronto Raptors (Goran Dragić ne bo kandidiral za tekmo) - Oklahoma City Thunder

02.00 Houston Rockets - Brooklyn Nets

02.00 Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks (Luka Dončić)

02.00 Minnesota Timberwolves - Utah Jazz

02.00 New Orleans Pelicans - Denver Nuggets (Vlatko Čančar)

04.00 Golden State Warriors - Portland Trail Blazers

04.00 Sacramento Kings - Orlando Magic

04.30 Los Angeles Clippers - Boston Celtics

Lestvica: