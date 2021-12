Nič od čustvenega snidenja Dončića in Carlisleja?

V noči na soboto se v Indianapolisu obeta dvoboj lige NBA z močnim čustvenim nabojem. Slovenski košarkarski as Luka Dončić se bo z Dallas Mavericks mudil pri Indiani Pacers, ki jih v tej sezoni vodi stari znanec teličkov Rick Carlisle. Na tekmi pa kot kaže ne bo prišlo do ponovnega snidenja prvega zvezdnika Dallasa in njegovih soigralcev z nekdanjim trenerjem, saj ima Carlisle opravka s spoštovanjem protokola zoper Covid-19.

Ko se je Luka Dončić, takrat je bil še najstnik, pred tremi leti iz Evrope preselil v Teksas in vstopil v svet NBA, je nad njim bedel Rick Carlisle. Dolgoletni trener teličkov ga je vodil vse do letošnjega poletja, ko se je po 13 letih delovanja pri Dallasu odločil za nove izzive. Preselil se je v Indiano, navijačem Mavericks pa ostal v prekrasnem spominu, saj je Dallas popeljal do nepozabnega naslova prvaka lige NBA (2011). V noči na soboto se bodo telički prvič, odkar jih vodi Jason Kidd, pomerili proti Indiani, a kot kaže na klopi gostiteljev le ne bo Carlisla. Zagodlo mu jo je zdravje, saj so Pacers objavili novico, kako mora spoštovati protokol zoper Covid-19.

62-letni Američan je Dončića obiskal tudi v Sloveniji, nad njim in njegovim nespornim znanjem pa je pogosto izražal veliko navdušenje. Foto: Reuters

Ne ve se še, ali bo 62-letni Američan primoran izpustiti dvoboj z nekdanjim klubom zaradi tega, ker je bil v stiku z okuženo osebo ali zaradi tega, ker je bil pozitiven na testiranju za Covid-19. Za zdaj je jasno je, da so pri Indiani odpovedali četrtkov trening, Carlisle pa je v četrtek opravil PCR test, katerega rezultati bodo najverjetneje znani šele v petek. Če se bo izkazalo, da je okužen s Covid-19, bo moral v samoizolacijo in bo izpustil kar nekaj dvobojev. Zagotovo tistega proti Dallasu, pa tudi nekatere v prihodnjem tednu. Carlisle se je sicer cepil proti koronavirusu, pred kratkim pa je prejel tudi poživitveni odmerek.

Dončić v tej sezoni sodeluje z Jasonom Kiddom, ki je Dallasu pomagal leta 2011 do naslova prvaka. Takrat je bil njegov trener prav Carlisle. Foto: Guliverimage

Pacers bodo pogrešali glavnega trenerja ob nepravem času, saj so nanizali dve zmagi. Nazadnje so s Carlislom na klopi v sredo nadigrali New York Knicks z 112:102, za zdaj pa so na lestvici vzhodne konference z razmerjem 11-16 na 13. mestu. Bolje kaže na razpredelnici njegovemu nekdanjemu klubu. Pri Dallasu so lahko po zadnji tekmi boljše volje. Premagali so Memphis in prekinili niz treh zaporednih porazov. Razmerje zmag in porazov je pred gostovanjem v Indianpolisu izenačeno (12–12), na lestvici zahodne konference pa se nahajajo na sedmem mestu. V Indianapolisu imajo znova priložnost, da se vrnejo k pozitivnemu razmerju. Očitno pa bodo ta cilj uresničevali na tekmi, na kateri bo na klopi tekmecev manjkal njihov dolgoletni strateg Carlisle.