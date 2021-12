"Ta hip je bedno biti Maverick," je po porazu Dallasa z Indiano priznal Kristaps Porzingis. Za tri točke so metali le 14-odstotno. "Mogoče bi morali več prodirati in manj metati za tri," pa je dejal Luka Dončić, ki si je znova zvil gleženj.

Dallas Mavericks so doživeli 13. poraz v sezoni (na 25 tekmah). Znova so imeli zelo slab met za tri točke, in sicer 14-odstoten. Zadeli so štiri od 29 metov. Luka Dončić je zadel eno trojko iz devetih poizkusov. Obenem si je znova zvil gleženj. Ta ga muči že nekaj tednov, vmes je sicer izpustil nekaj tekem, a premalo. Moral bi počivati nekaj tednov, a ker ga tako zelo potrebujejo in ker tudi sam želi igrati, se vsakič vrne prezgodaj.

"Spet sem si ga zvil. Najverjetneje ne bi smel igrati v zadnji četrtini. Nisem se počutil dobro, a sem poskušal biti zraven. Bomo videli, kako bo z gležnjem jutri," je po tekmi priznal Dončić (27 točk, devet podaj in devet skokov). "Imamo odprte mete, a jih ne zadevamo. Ne vem, zakaj. Mogoče bi morali več prodirati in manj metati za tri."

Luka je prispeval 27 točk. Foto: Reuters Zadnjo četrtino so izgubili s 13:24, Indiana Pacers pa so jih premagali s 106:93. "Luko so agresivno pokrivali od prve do zadnje minute. Ne smemo tako hitro metati za tri točke. To ponavljam kot pokvarjena plošča že 25 tekem, razen na tisti eni tekmi, ko smo zadevali 70 odstotkov," je glavni dve težavi Dallasa povzel Jason Kidd. Na treningih zadevajo trojke, dodaja glavni trener. "A včasih to postane psihološka težava."

"Ta hip je bedno biti Maverick," je pošteno priznal Kristaps Porzingis, ki je dal 22 točk, a imel le dva skoka. "Borimo se, igramo agresivno, poskušamo početi prave stvari, a se nam še kar dogajajo napake, od skoka do prevzemanj. Za piko na i pa še mečemo katastrofalno." Dodaja, da ne smejo izgubiti samozavesti. "Še naprej moramo metati. Pobrali se bomo. V to sem stoodstotno prepričan. Samo vprašanje časa je, kdaj se bomo vrnili v napadalni ritem." Naslednjič igrajo v noči na ponedeljek, proti Oklahomi.