Frank Williams je bil obetavni dirkač z angleškega podeželja. Sanjal je o dirkanju v formuli 1, a prišel le do formule 3. Bil je preveč divji, nepremišljen dirkač. Po eni od svojih dirkaških nesreč se je spoprijateljil z voznikoma Jonathanom Williamsom in Piersom Courageem. Postal je njun mehanik. A želel si je več. Z zaslužkom od svoje redne službe − bil je trgovski potnik − je leta 1966 ustanovil dirkaško ekipo Frank Williams Racing Cars. Leta 1967 je Courage zanj dirkal v formuli 3, sezono pozneje v formuli 1. Imel je še nekaj drugih občasnih voznikov, med njimi tudi Maxa Mosleyja, poznejšega predsednika Fie.

Drugo mesto na drugi dirki, a kmalu prva tragedija

Frank Williams konec 70. let. Foto: Guliver Image A Williamsa je zanimala samo formula 1. Kupil je Brambhamovo šasijo BT26A in leta 1969 se je z ekipo prvič pojavil na dirki formule 1. Na drugi dirki v Monzi je Courage že osvojil drugo mesto. Drugi je bil tudi v Watkins Glenu. Prvenstvo je končal na devetem mestu. Odličen začetek, a s tragičnim nadaljevanjem. V sezoni 1970 je Frank Williams sodeloval z italijanskim podjetnikom argentinskega rodu Alessandrom de Tomasom, ki mu je brezplačno zagotovil dirkalnik Giana Paola Dallare. A ni bil konkurenčen. Courage je kljub ponudbi Ferrarija ostal pri Williamsu. Na VN Nizozemske se je smrtno ponesrečil. Vzrok je bila tehnična napaka.

"Naenkrat sem ostal brez dirkalnika in brez dirkača, samo z ogromnimi dolgovi. Imel sem le še dva motorja. Da sem lahko nadaljeval, sem prodal vse, kar sem imel. Tudi oblačila in uro," se je spominjal tednov po smrti Couragea. Naslednje sezone so bile še težje: iskanje pokroviteljev ter znova in znova novih inženirjev, saj se je odločil, da bodo dirkalnik sestavili sami. Le redko so videli cilj dirke. Luč na koncu predora je bil dirkalnik FW04, s katerim je bil Jacques Laffite leta 1975 drugi na Nürburgringu. A Williams je ostal brez denarja. Plačati ni mogel niti voznikov. Tisto sezono jih je zamenjal deset. Leto pozneje je novega finančnega partnerja našel v Walterju Wolfu. A ko je Kanadčan slovenskih korenin sredi sezone postal večinski lastnik ekipe, je imel Frank Williams vse manj besede. Odločil se je, da zapusti ekipo, ki jo je sam ustanovil.

Odklopili so mu telefon, dve leti pozneje do prve zmage

Head, Williams in Mansell Foto: Guliver Image "To je bila najboljša odločitev v mojem življenju," je nekoč dejal. Odločitev, ko sta iz zdaj Wolffove ekipe odšla skupaj z mladim inženirjem Patrickom Headom in leta 1977 ustanovila novo ekipo oziroma podjetje Williams Grand Prix Engineering. Bila sta solastnika. Med njunimi prvimi zaposlenimi je bil tudi Ross Brawn. Trojica, ki se je v naslednjih treh desetletjih podpisala pod nekaj najboljših in najuspešnejših dirkalnikov formule 1. Začetki so bili težki. Za štab ekipe so najeli zapuščeno tovarno preprog. Denarja ni bilo niti za položnico za telefon in tako je Frank Williams poslovne klice opravljal kar iz javne govorilnice.

Vse, kar so potrebovali, je bil bogat pokrovitelj. In leta 1978 je to postala Saudia Airlines. Williams FW06 je bil prvi dirkalnik izpod rok Patricka Heada. Alan Jones je z njim v Watkins Glenu osvojil drugo mesto. Sezono pozneje je Clay Regazzoni v Silverstonu ekipi pridirkal prvo zmago in nato v zaključku prvenstva še štiri. Prvi od devetih konstruktorskih in prvi od sedmih dirkaških naslovov prvaka je prišel že leta 1980. Svetovni prvak z Williamsom je postal Jones. Ob 16 lovorikah so med letoma 1980 in 1997 dosegli 103 zmage. Zadnjič je bil Williamsov dirkalnik prvi mimo kariraste zastave leta 2012, ko je Frank žezlo ekipe predal hčerki Claire Williams.

Zadnja zmaga (Maldonado) in zadnja sezona, ko je bil Frank na čelu ekipe. 2012. Foto: Guliver Image

Williamsovi svetovni prvaki: 1980 - Alan Jones

1982 - Keke Rosberg

1987 - Nelson Piquet

1992 - Nigel Mansell

1993 - Alain Prost

1996 - Damon Hill

1997 - Jacques Villeneuve

Po prometni nesreči ostal na invalidskem vozičku

Foto: Guliver Image A tudi zlata leta Williamsove ekipe, ko je po številu zmag začela loviti najuspešnejši vseh časov, Ferrari in McLaren, niso minila brez tragedij. Marca 1986, ko je s testiranj na dirkališču Paul Ricard hitel na letališče, je doživel hudo prometno nesrečo. Zlomil si je vrat, njegovo življenje je viselo na nitki. Borec, kakršen je od nekdaj bil, je Frank s pomočjo žene Virginie Williams okreval, se privadil na invalidski voziček (postal je tetraplegik) in se štiri mesece po nesreči prvič pojavil na dirki. Bilo je v Brands Hatchu. Ko se je z vozičkom zapeljal med množico, so ga pospremili z glasnim aplavzom, večina je imela solzne oči. Ekipo je tisto leto sicer vodil Head. Imeli so najhitrejši dirkalnik, a sta Nigel Mansell in Nelson Piquet drug drugemu kradla točke. Vsak je namreč govoril, da je Williams obema obljubil mesto prvega voznika ekipe. In tako je naslov prvaka Williamsu speljal Alain Prost z McLarnom.

Šampionska leta z Renaultom in tragična nesreča Senne

Piquet je bil prvak z Williamsom konec 80. let, Mansell na začetku 90. Foto: Guliver Image Leto pozneje je Frank Williams znova ekipo vodil sam, Piquet in Mansell pa sta se ponovno borila za lovoriko. Uspelo je Brazilcu, potem ko je Britanec doživel nesrečo v Suzuki. V 80. letih so bili uspešni tudi po zaslugi Hondinih motorjev. A ko Williams ni ugodil zahtevi japonskega koncerna, naj zanje dirka Satoru Nakajima, so se razšli. To pa je rodilo partnerstvo, ki je zaznamovalo 90. leta. Najprej je Williams sklenil sodelovanje z Renaultom, pozneje še z Adrianom Neweyjem, ki še danes velja za enega od največjih oblikovalskih genijev v formuli 1 (zdaj dela za ekipo Red Bull).

A tudi to obdobje je zaznamovala velika tragedija. Ayrton Senna, ki je leta 1983 svoj sploh prvi preizkus dirkalnika formule 1 opravil prav z Williamsom, je leta 1994 vendarle podpisal za Frankovo ekipo. Vsi so pričakovali, da lahko skupaj osvojijo več naslovov prvaka. A Senna ni osvojil niti točke. Še več: na tretji dirki, prvega maja, se je smrtno ponesrečil v Imoli. Frank Williams v javnosti ni pokazal čustev, a pravijo, da ga je Ayrtonova smrt prizadela tako močno kot Courageeva 24 let prej. "Oče je oboževal Ayrtona. Leta si je želel, da bi dirkal za ekipo Williams. Nato pa se je po nekaj mesecih zgodilo nepredstavljivo. Očetu je strlo srce," je pred leti povedala Claire Williams.

Williams si je deset let prizadeval, da bi Senna prišel v njegovo ekipo. Nato se je na tretji dirki smrtno ponesrečil. Foto: Guliver Image

Danes v formuli 1 samo še njegove ime

Po umiku Renaulta po sezoni 1997 in nato še odhodu Neweyja leta 2000, kar je Williams zelo obžaloval, se ekipa ni več borila za naslov prvaka. Niti v obdobju sodelovanja z BMW, ki je imel nekaj let najmočnejši motor. Po umiku nemškega kapitala iz ekipe je ta brez večjega finančnega vložka zdrsnila na začelje. Lani je družina Williams ekipo prodala. Ime pa je ostalo. Zapuščina Franka Williamsa je tolikšna, da je vprašanje, ali si ime bo kdo sploh upal spremeniti.