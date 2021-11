Novi vodja ekipe Williams Jost Capito je v nedeljo popoldne sporočil, da je umrl dolgoletni lastnik ekipe, Frank Williams. "Sir Frank je bil legenda in ikona našega športa. Njegovo slovo pomeni konec neke ere tako za našo ekipo kot za formulo 1. Bil je edinstven, pravi pionir. Kljub številnim izzivom v svojem življenju je ekipo popeljal do 16 naslovov svetovnega prvaka, s čimer je ta ena najuspešnejših v zgodovini športa. Timsko delo, neodvisnost in predanost so bile njegove vrednotne, ki so še danes jedro naše ekipe in so njegova dediščina."

Sir Frank Williams



A man who succeeded against the odds to become a true Formula 1 legend



Rest in peace, Sir Frank pic.twitter.com/WLFCDl6uyV — Formula 1 (@F1) November 28, 2021

Zadnji prvak z Williamsom, Jacques Villeneuve leta 1997. Foto: Guliver Image Frank Williams je bil zadnji garažist, kot je male zasebne angleške ekipe imenoval Enzo Ferrari. V 80. in 90. letih je bil kos bogatejšima Ferrariju in McLarnu. Po avtomobilski nesreči je leta 1984 ostal tetraplegik. Konstruktorski naslov je njegova ekipa osvojila devetkrat, sedemkrat pa tudi naslov svetovnega prvaka med vozniki, zadnjič leta 1997 z Jacquesom Villeneuveom. Zadnja, 114. zmaga ekipe Williams sega v leto 2012. Osvojil jo je Pastor Maldonado. To je bilo tudi leto, ko se je Frank Williams poslovil iz "paddocka" in žezlo ekipe predal hčerki Claire Williams. Ekipo, ki je danes samo še senca stare slave in zdaj samo še nosi Williamsovo ime, je družina Williams lani prodala investicijskemu skladu Dorilton Capital.

"Njegovo življenje je poganjala strast do motošporta. Njegove dediščine se ne da izmeriti. Za vedno bo ostal del formule 1," so zapisali na uradnem Twitterjevem profilu tekmovanja. "Globoko, globoko ga bomo pogrešali."