Čakal je 2.772 dni: "Oprostite za zamudo"

Bitka za prvaka formule 1 je vse bolj tesna. Maxa Verstappna (Red Bull) in Lewisa Hamiltona (Mercedes) loči le osem točk. A je po VN Katarja vseeno več pozornosti deležen Fernando Alonso (Alpine). Gledalci so ga izbrali za dirkača dirke. Prvič po svoji vrnitvi v kraljico avtomotošporta je stopil na zmagovalni oder. Na dirki, kjer so imeli številni težavo z obrabo pnevmatik, je odpeljal z le enim postankom in tako za tretje mesto premagal sicer hitrejšega Sergia Pereza (Red Bull). Ima 40 let, bogate izkušnje. Vselej je veljal za enega od najboljših, med drugim v obdobju Michaela Schumacherja in Hamiltona. Pogosto pa je bil v napačnem trenutku v napačnem moštvu in ima zato samo dva naslova svetovnega prvaka.

Fernando Alonso back on the podium 😃



It's just wonderful to see the great man up there again 🙌#QatarGP 🇶🇦 @alo_oficial pic.twitter.com/JC9tUgAYYh — Formula 1 (@F1) November 22, 2021

2.772 dni od zadnjih, 6.818 dni od prvih stopničk

Fernando Alonso 97-ič na stopničkah. Madžarska, 2014 Foto: Guliver Image Alonsova vrnitev na stopničke ponuja vrsto zanimivih statističnih oziroma številčnih presežnikov. Na zmagovalni oder se je vrnil po VN Madžarske aprila 2014, po 2.772 dneh oziroma po 105 dirkah. To je najdaljše obdobje med dvema zaporednima uvrstitvama na stopničke.

Od njegovih sploh prvič stopničk v formuli 1 pa je več kot 18 let. Če smo natančni, 6.818 dni, 23. marca 2003 je v svoji drugi sezoni z Renaultom osvojil tretje mesto v Maleziji. Tisto sezono je osvojil tudi svojo prvo od 32 zmag. Daljše obdobje med prvimi in zadnjimi je dočakal samo Michael Schumacher (20 let in tri mesece).

Nedeljske stopničke v Katarju so Špančeve 98. V zadnjih 35 letih sta samo še dva 40-letnika stopila na zmagovalni oder - že omenjeni Schumacher na VN Evrope leta 2012 in Nigel Mansell v Avstraliji 1994.

Podio 98 ya está en casa . Perdón por el retraso 😁



Podium 98th is already at home. Sorry for the delay 😁#qatar #f1 #alpine #podio pic.twitter.com/3sVsPt2dOH — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 21, 2021

Fernando Alonso na svojih prvih stopničkah leta 2003. Foto: Guliver Image

"Stopničke številka 98 so doma. Oprostite za zamudo," je po dirki objavil na Twitterju. "Ta pokal mi veliko pomeni, saj sem imel v karieri veliko vzponov in padcev, lepih in slabih trenutkov, a sem ostal predan cilju." Veseli ga tudi, da je pokal dvignil ob boku letošnjih dveh kandidatov za prvaka, Hamiltona in Verstappna. "To pomeni, da je bila dirka bolj ali manj običajna. Včasih se zgodi, da prideš na stopničke, ker se zgodi kaj dramatičnega. Danes pa smo si to tretje mesto zares zaslužili."

V sezonah 2019 in 2020 v formuli 1 ni dirkal. Vmes se je preizkusil tako na Dakarju, v ameriškem prvenstvu indy kot na dirki 24 ur Le Mansa. Zadnjo je dvakrat tudi osvojil. A ostala je ljubezen do formule 1 in zato se je vrnil. "Temu športu moraš posvetiti vse življenje. Treningi, testiranja, simulator, dirkanje in strast ter ljubezen do tega športa. In zaradi teh trenutkov to delamo."

Trening za sezono 2022

98. stopničke Foto: Guliver Image "Seveda je zmaga vedno najbolj posebna, zato te uvrstitve ne smem uvrstiti preveč visoko, a še vseeno sem si rekel: Končno!" Stopničke so se mu izmikale v drugi polovici sezone 2014 s Ferrarijem in nato štiri sezone pri McLarnu, ko na 77 dirkah ni bil boljši kot peti. Tudi letos jih je z Alpinom čakal vse do 20. dirke, medtem ko je njegov mlajši ekipni kolega na Madžarskem poleti celo zmagal. Alonso je bil na Hungaroringu četrti. "Nekajkrat sem bil letos že blizu in se se že spraševal, ali bom sploh še prišel na zmagovalni oder. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo naslednje leto, zato sem še toliko bolj vesel, da sem jih zdaj le dočakal. Upam, da bomo to prenesli tudi v naslednjo sezono."

Alonso je v Katarju za tretje mesto premagal Pereza z Red Bullom. Foto: Guliver Image

Z Alpinom, nekdanjim Renaultom, ima pogodbo še za leto 2022, ko bo julija dopolnil 41 let. Sezona 2021 je bila zanj pravzaprav učna sezona oziroma sezona privajanja nazaj na dirkalnik formule 1. "Sezona 2021 je bil dober trening. Zdaj se počutim pripravljenega." Za morebiten ponoven naskok na vrh. Korenita sprememba dirkalnikov za leto 2022 lahko premeša karte in kdo ve, morda se bo Alpine res vmešal v boj za zmage. "Lepo bi bilo, če bi se lahko bojeval z njima." S Hamiltonom in Verstappnom namreč.