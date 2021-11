102. zmaga za Hamiltona, na stopničkah tudi 40-letnik

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Zmagovalec VN Katarja je Lewis Hamilton (Mercedes), ki je vodil od štarta do cilja. Zmagal je že na 30. različnih dirkališčih, kar je seveda rekord. Zaostanek v skupnem seštevku za Maxom Verstappnom (Red Bull) pa je s 14-ih zmanjšal na osem točk, saj je bil Nizozemec drugi, odpeljal pa je tudi najhitrejši krog na dirki. Do konca prvenstva sta samo še dve dirki (Savdska Arabija in Abu DabI), na voljo pa 52 točk. Najsrečnejši pa je bil v Losailu Fernando Alonso (Alpine), ki je star 40 let prvič po vrnitvi v formulo 1 stopil na stopničke - prvič po sedmih letih oziroma 2.674 dneh (20. april 2014). Od njegovih prvih stopničk v formuli 1 pa je že več kot 18 let - 23. marec 2003.

Kako se je razpletala VN Katarja

Po kazni Verstappnu sta VN Katarja, 20. dirko sezone, iz prve vrste začela Hamilton in Pierre Gasly (Alpha Tauri). Nizozemec se je moral z drugega premakniti na sedmo štartno mesto, saj na kvalifikacijah ni upošteval rumenih zastav. Na štartu Hamiltonu ni bilo težko zadržati prvega mesta, skozi prve zavoje pa je Alonso prišel na drugo mesto mimo Gaslyja. Verstappen se je hitro prebil na četrto mesto.

Štart VN Katarja. Foto: Guliver Image V četrtem krogu, ko je imel Hamilton že dobri dve sekundi prednosti pred Alonsom, je Verstappen na koncu štartno-ciljne ravnine skočil mimo Gaslyja na tretje mesto. Krog pozneje pa je prehitel še španskega veterana. Zaostanek vodilnega v seštevku za prvakom je bil dobre štiri sekunde.

Hitrost Hamiltona in Verstappna je bila neverjetna. Po 18-ih krogih je bil Britanec devet sekund pred Nizozemcem, medtem ko je Alonso na tretjem mestu zaostajal že 34 sekund. Max je imel vse več težav s pnevmatikami in prvi od vodilne trojice je zapeljal na postanek. Na progo se je vrnil pred Špancem. Krog pozneje je na postanek zapeljal še Hamilton. Sam se s tako zgodnjo menjavo pnevmatik ni strinjal, a posebnih skrbi za Mercedes ob devetsekundni prednosti pred tekmecem za naslov prvaka ni bilo.

Iz ozadja sta se naprej prebijala Valtteri Bottas (Mercedes) in Sergio Perez (Red Bull). Finec po slabem štartu s taktiko postanka manj z 11. mesta na tretje do polovice dirke. Mehičan pa s prehitevanji na četrto mesto. A oklevanje z edinim postankom se je Mercedesu in Bottasu maščevalo. V 34. krogu mu je pnevmatika počila in še preden je uspel pripeljati v bokse, sta ga prehitela Perez in Alonso. Menjali so mu še prednje krilce in Bottas je padel iz deseterice. Šest krogov pred ciljem je zaradi okvare na dirkalniku parkiral v boksih.

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Drugi postanki, 15 krogov pred karirasto zastavo, kart na prvih dveh mestih niso premešali. Hamilton je obdržal devet sekund prednosti pred Verstappnom. Je pa Perez zdrsnil za oba voznika Alpina, ki sta tvegala brez drugega postanka. Estebana Ocona je Perez prehitel, Alonso pa si je privozil dovolj prednosti in tako prvič po vrnitvi v formulo 1 stopil na zmagovalni oder.

Zaključek dirke je minil v znamenju lova na najhitrejši krog, ki prinaša dodatno točko. Ob tako izenačenem prvenstvu letos v borbi za prvaka pač odloča vsaka točka. Odpeljal ga je Verstappen in tako v primerjavi s Hamiltonom na tej dirki izgubil samo šest točk.

PODIUM FEELS 🙌



It's been seven years since @alo_oficial celebrated like this in parc ferme - what a moment! 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/4htTYPlRpu — Formula 1 (@F1) November 21, 2021