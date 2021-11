Verstappen mora pred štartom VN Katarja na zagovor k komisarjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Max Verstappen (Red Bull) ima pred VN Katarja 14 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes), na štartu pa bo Britanec v prvi vrsti pred Nizozemcem. Vsaj tak je bil razplet kvalifikacij. A to se lahko tik pred dirko še spremeni.

V zaključku kvalifikacij je vodstvo tekmovanja izobesilo rumene zastave, ko je zaradi predrte pnevmatike in odpadlega krilca počasi po stezi vozil Pierre Gasly (Alpha Tauri). Verstappen naj bi spregledal dvojno rumeno zastavo in ni upočasnil. Odpeljal je svoj najhitrejši krog. Pred dirko morata za zagovor tudi Valtteri Bottas (Mercedes), tretji na štartni vrsti, in Carlos Sainz (Ferrari), sedmi, ki nista upoštevala rumene zastave.

Pravila govorijo, da mora dirkač ob dvojni rumeni zastavi občutno upočasniti in biti pripravljen celo, da se ustavi. Hitrega kroga tako ne more odpeljati.

Verstappen doslej že dvakrat ni upošteval ene rumene zastave (Mehika 2019 in Avstrija lani). Dobil je tri kazenska mesta pribitka. Tokrat pa gre za dvojno rumeno zastavo. Lani v Turčiji je za kršenje tega pravila Lando Norris (McLaren) dobil pet mest pribitka.