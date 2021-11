Hamilton hiter kot blisk, da lahko Verstappna boli glava

Napovedovalo se je, da bo Mercedes v Katarju hitrejši od Red Bulla, a nihče ni pričakoval tolikšne prednosti Lewisa Hamiltona. Njegov zadnji kvalifikacijski krog je bil skoraj pol sekunde hitrejši kot krog Maxa Verstappna. Tako velike prednosti letos na kvalifikacijah na suhi stezi ni imel še nihče. Še nekaj več je na tretjem mestu zaostal Valtteri Bottas (Mercedes), ki ima v svojem dirkalniku starejši motor kot Hamilton. V drugi štartni vrsti bo še Pierre Gasly (Alpha Tauri). Francoz je bil ves vikend zelo hiter, v zadnjem hitrem poizkusu pa mu je predrlo pnevmatiko, potem ko je zapeljal čez svoje odpadlo prednje krilce. V deseterici sta bil z obema dirkačema ob Mercedesu samo še Alpha Tauri in Alpine, kateremu je veteran Fernando Alonso pridirkal celo peti čas kvalifikacij.

Hamilton je dosegel prvi štartni položaj že na 31-ih dirkališčih (dirkal je na 35-ih).

Max Verstappen drugi na kvalifikacijah. Foto: Reuters "Na petkovih treningih sem imel težave. Z inženirji smo delali do polnoči. Veliko stvari smo popravili in to se je poznalo že na tretjem treningu. Zadnji kvalifikacijski krog je bil res čudovit. Odlično," se je smejalo Hamiltonu, ki je imel v četrtek in petek tudi nekaj težav z želodcem. "Malo smo počasnejši kot ponavadi, a še vedno smo drugi," je svoj zaostanek komentiral Verstappen. Je pa res, da bo na čistejši strani štartne vrste. Na zadnjih dirkah je to na štartu že izkoristil. "Točke se delijo jutri," ga je miril njegov dirkaški inženir.

Razočaranih na kvalifikacijah ni manjkalo: samo 11. mesto za Sergia Pereza (Red Bull), pa 13. za Charlesa Leclerca (Ferrari) in 14. za Daniela Ricciarda (McLaren). Perez se je jezil nad gnečo na stezi: "Na progo smo šli v najslabšem možnem trenutku." Leclercu, ki je v drugem delu kvalifikacij odpeljal šest desetink počasneje od ekipnega kolega, ni bilo jasno, zakaj je toliko zaostal: "Nimam pojma, kaj bi lahko storil drugače."

VN Katarja, kvalifikacije: 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:20,827

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,455

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +0,651

4. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,813

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,843

6. Lando Norris (McLaren) 0,904

7. Carlos Sainz (Ferrari) +1,013

8. Yuki Tsubnoda (Alpha Tauri) +1,054

9. Esteban Ocon (Alpine) 1,201

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,958

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Charles Leclerc (Ferrari)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. George Russell (Williams)

16. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

Zabavna proga, ampak ali se bo dalo prehitevati?

V Katarju bo dirka F1 prvič. Foto: Reuters Dirka formule 1 je sploh prvič v Katarju. "Progo smo se morali še naučiti, a če povem po resnici, je zelo zabavna za vožnjo. Mislim, da je zelo kul," je dirkališče v Losailu, kjer že leta gostujejo najboljši motociklisti sveta, pohvalil vodilni v letošnjem prvenstvu Verstappen. Njegov tekmec za prvaka Hamilton pa jo je komentiral z naslednjimi besedami: "So sami zelo hitri zavoji. Torej je fizično zelo zahtevna. Sicer je pa kar v redu. Nimam težav." A odseki hitrih zavojev pomeni malo priložnosti za prehitevanje. Številni se zato bojijo, da dirka ne bo najbolj zanimiva, saj naj bi se dalo prehitevati le na koncu štartno-ciljne ravnine.

Z zakulisno vojno, ki se jo gresta šefa Mercedesa in Red Bulla, Toto Wolff in Christian Horner, se dirkača posebej ne ukvarjata. O odločitvi komisarjev, da njunega incidenta z VN Brazilije ne bodo več obravnavali, je tako Hamilton dejal: "Nimam komentatorja na to temo, saj se sam s tem nisem ukvarjal. Osredotočam se samo na ta konec tedna." Še krajši komentar je podal Verstappen: "V redu je. Pričakovano."

Bitka za prvaka pred zadnjimi tremi dirkami: 1. Max Verstappen 332,5 točke

2. Lewis Hamilton 318,5 točke 1. Mercedes 521,5 točke

2. Red Bull 510,5 točke

VN Katarja bo že 20. dirka letošnje rekordno dolge sezone. Štart v nedeljo pod žarometi ob 15.00. Nato sledi še dirka v Savdski Arabiji petega decembra in finale v Abu Dabiju 12. decembra. Tako pozno se prvenstvo formule 1 ni še nikoli končalo.