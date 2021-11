Komisarji zavrnili pritožbo Mercedesa, Verstappen brez kazni

Komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), ki bdi nad formulo ena, so zavrnili pritožbo moštva Mercedes, ki je zahtevalo, naj se prouči manever Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull) v 48. krogu nedavne dirke za VN Brazilije v Sao Paulu. Ta naj bil Lewisa Hamiltona nepravilno oviral, ko ga je ta poskušal prehiteti. Britancu je sicer naposled uspelo priti mimo Verstappna in je dirko v Braziliji tudi dobil.

FIA je pritožbo Mercedesa zavrnila z obrazložitvijo, da moštvu ni uspelo predložiti pomembnih novih dokazov v primeru, o katerem so odločali že komisarji na dirki v Braziliji. Tako ostaja njihova odločitev, da se Nizozemcu, vodilnemu dirkaču letošnjega svetovnega prvenstva, ne dodeli nobene kazni.

Mercedes je sicer poskušal to odločitev spremeniti s predložitvijo novih videoposnetkov incidenta. "V posnetku ni videti ničesar, kar bi temeljno spremenilo naše videnje dejstev, kot tudi nič takšnega, o čemer ne bi odločali komisarji že po dirki," so zapisali v Fii.

BREAKING: Stewards reject Mercedes appeal into incident between Hamilton and Verstappen in Brazil last weekend #F1 pic.twitter.com/Oij87Fods1 — Formula 1 (@F1) November 19, 2021

Šef moštva Red Bull Chris Horner je zadovoljen s "pravo odločitvijo", medtem ko je njegov kolega v moštvu Mercedes, Toto Wolf, takšno odločitev pričakoval. "Šlo je bolj za princip, za filozofijo in uspelo nam je osvetliti težavo, o kateri zdaj poteka debata. Če ostane pri tem, to pomeni, da je prehitevanje po zunanji strani domala nemogoče, saj voznik na notranji strani popolnoma nadzoruje ovinek," je bil nezadovoljen Wolf.

V bitki za naslov svetovnega prvaka med Verstappnom in Hamiltonom je že zelo vroče in to se bo samo še stopnjevalo. Do konca sezone so na sporedu še tri dirke, VN Katarja (21. november), VN Savske Arabije (5. december) in VN Abu Dabija (12. december), Verstappen (332,5) pa ima pred sedemkratnim prvakom in branilcem naslova le 14 točk prednosti.

