Novi posnetki dvoboja Max – Lewis, Mercedes želi ukrepanje

Formula 1 je dva dni po VN Brazilije objavila vse posnetke dvoboja, prehitevanja in izrivanja med Maxom Verstappnom (Red Bull) in Lewisom Hamiltonom (Mercedes) v 48. krogu, ki so dvignili toliko prahu. Komisarji se med dirko namreč niso odločili za kazen nizozemskemu dirkaču. Tako Mercedes kot številni novinarji so opozorili na dvojna merila, češ, da so za podobna izrivanja s proge kot posledica prepoznega zaviranja nekaj voznikov letos že kaznovali s petsekundnim časovnim pribitkom.

Po 25 prehitevanjih je VN Brazilije osvojil Hamilton. Foto: Reuters Ker komisarji med dirko vseh teh posnetkov niso imeli na voljo, je Mercedes zdaj vložil pobudo za ponovni pregled spornega dogodka. "Pri Mercedesu potrjujejo, da so vložili pravico do pregleda po mednarodnem športnem kodeksu 14.1.1. Razlog: novi dokazi, ki komisarjem v času odločanja niso bili na voljo." Komisarji se bodo zdaj sestali z ekipo in skupaj pregledali vse posnetke.

Kazen bi Verstappnu vzela tri točke

Če bi Verstappen vendarle prejel pet sekund pribitka, bi to pomenilo, da se z drugega mesta premakne na tretje in izgubi tri točke. Njegova prednost na prvem mestu skupnega seštevka pred Hamiltonom bi se tako s 14 zmanjšala na 11 točk.

Je pa veliko vprašanje, ali si bodo komisarji res premislili. Nekdanji dirkač in zdaj strokovni analitik na britanski Sky Sports Martin Brundle je po ogledu dodatnih posnetkov dogajanje iz 48. kroga komentiral takole: "Posnetki z Maxovega dirkalnika potrjujejo, da je zaviral zelo pozno in je počasi zavil v zavoj. Ni pa obrnil volana proti Lewisovemu dirkalniku. Bil je na meji. In odločitev komisarjev gre lahko v eno ali drugo smer." Še en nekdanji voznik, ki zdaj dela za Sky Sports, Karun Chandhok, pa pravi takole: "Mogoče si Max zasluži opozorilo, a nič več kot to. Dobro, agresivno dirkanje med dvema voznikoma, ki spadata med najboljše vseh časov."