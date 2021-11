Dvojna merila? "Prejeli smo veliko udarcev v obraz"

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) je v Braziliji v nedeljo dosegel svojo 101. zmago v formuli 1. "To je bila moja najtežja dirka," je dejal. A tudi ena najboljših. Zaradi dveh kazni je zanjo pravzaprav moral nadoknaditi kar 25 mest in večino je s prehitevanji tekmecev v neposrednem dvoboju na stezi. "To je bila ena najboljši voženj, kar sem jih kadarkoli videl v formuli 1. Do konca izjemno," je Hamiltonov nastop v Interlagosu na Twitterju opisal nekdanji prvak Damon Hill.

That was one of the best drives I've ever seen in F1. By anyone. Utterly awesome. #f1 — Damon Hill (@HillF1) November 14, 2021

Ker je bil diskvalificiran s petkovih kvalifikacij, je sobotno sprintersko dirko začel z 20. mesta in jo končal na petem. Nedeljsko glavno dirko je zaradi menjave motorja (pet mest kazni) začel z desetega mesta in zmagal. Prehitel je torej tudi dirkača Red Bulla, ki sta imela na prejšnjih dirkah za odtenek hitrejši dirkalnik. Gotovo mu je pomagal nov mercedesov pogonski sklop, a v prvi vrsti je šlo za njegovo mojstrstvo za volanom. Tako je zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku Maxom Verstappnom (Red Bull) zmanjšal na 14 točk. Sledijo še tri dirke (Katar, Savdska Arabija in Abu Dabi).

Dve kazni za Hamiltona, nobene za Verstappna

Verstappen in Hamilton na VN Brazilije Foto: Guliver Image A kljub zmagi nejevolje v Mercedesovem taboru po dirki ni manjkalo. Hamilton odločitve komisarjev ni želel komentirati, njegov šef Toto Wolff pa je bil kot vselej brez dlake na jeziku. Kaj si misli o diskvalifikaciji s petkovih kvalifikacij, je dal jasno vedeti že po Hamiltonovem petem mestu na sprinterski dirki, ko je po radijski zvezi dejal: "Naj se vsi je***." Hamilton je bil kaznovan zaradi dveh milimetrov prevelike odprtine na sistemu DRS na zadnjem krilcu. Šlo je za nenamerno napako, so trdili v Mercedesu. Dodatno jih je razbesnelo, ko na nedeljski dirki Verstappen ni dobil kazni, ko je zaradi poznega zaviranja v četrtem zavoju 48. kroga s proge izrinil Hamitona.

That moment when we all held our breath on Sunday 😮



No quarter given ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

"Na zadnjem krilcu smo imeli poškodovan del, ki ga nismo mogli pregledati. In smo bili diskvalificirani. Zelo strogo. Na drugi strani pa smo pri Red Bullu že trikrat videli, da so v 'parc fermeju' brez posledic izvajali popravila na zadnjem krilcu," je novinarjem v Interlagosu razlagal Wolff. "Max se je branil napačno. Šel je čez mejo. Lewis se je k sreči mojstrsko izognil trčenju. To je bilo vsaj za petsekundno kazen. Pa so to samo pometli pod preprogo. To je bil vrh ledene gore. Smešno."

"Zdaj je konec z diplomacijo"

"Nočem jokati, ker pač to ne bi smelo biti del športa. Ampak ta konec tedna smo prejeli veliko, veliko udarcev v obraz," se je slikovito izrazil Wolff. Veliko polen pod noge, bi rekli pri nas. "To so bile odločitve, ki bi šle lahko v eno ali drugi smer, pa so šle vedno proti nam. Jezen sem, ker gredo te odločitve vedno proti nam. Svojo ekipo, svoje dirkače bom vedno branil. Vedno sem bil diplomatski. A zdaj je konec z diplomacijo."

Wolff komisarjem očita dvojna merila. "Če bi pravila govorila, da je to dovoljeno in jaz bi si to želel, potem je vse v redu. Ne polemiziram agresivnega dirkanja. Agresivno dirkanje je super. Ampak pravila govorijo, da ne smeš drugega izriniti s proge." Pozno ali pa kar prepozno zaviranje je v podobnih situacijah zaščitni znak Max Verstappna. In po navadi ni kaznovan. Eden od primerov: VN Belgije 2016 Verstappen proti Räikkönenu.

The title race that just doesn't stop giving 🔥



Lewis Hamilton's 10th to 1st charge in Brazil means the gap is down to 14 points with 3 races to go...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/xArRIgmeqL — Formula 1 (@F1) November 15, 2021

Norris in Perez v Avstriji kaznovana

Na dvojna merila je opozoril tudi eden najbolj priznanih novinarjev v "paddocku" formule 1 Jon Noble: "Sem za, da jim pustimo, da dirkajo, ampak ne razumem razlike med incidentoma Verstappen/Hamilton včeraj in Norris/Perez v Avstriji. Šlo je za skoraj identični situaciji. Ali sta bili obe v redu ali pa obe za kazen. Ne more pa biti ena tako, druga drugače." Lando Norris (McLaren) je namreč v Avstriji dobil petsekundno kazen za izrivanje Sergia Pereza (Red Bull). Prav tako je v Avstriji kazen za izrivanje Charlesa Leclerca (Ferrari) dobil Perez.

I'm all for let them race, but I don't get the consistency between Verstappen/Hamilton incident yesterday and Norris/Perez in Austria which were near identical scenarios of attacking car on outside. Either both were good, or both deserved a penalty. It can't be one or the other. — Jon Noble (@NobleF1) November 15, 2021

Direktor dirk formule 1 Michael Masi je po VN Brazilije priznal, da so odločitev, da Verstappna ne kaznujejo sprejeli, ne da bi videli posnetke s kamer na dirkalnikih. Te komisarji dobijo šele po dirki." Na pripombo, da pri odločitvah niso konsistentni, pa pravi, da to ni res, da v prvi vrsti sledijo principu 'pustite jim, da dirkajo'.

Hamilton je v Braziliji dosegel 101. zmago. Brazilski dirkači jih imajo skupaj toliko. Foto: Reuters

Horner: Kazen za kaj?

Verstappen je v Interlagosu dobil le opomin za vijuganje oziroma dve spremembi smeri na ravnini. V odziv na to kazen je prek radijske zveze svojo ekipi z nasmehom sporočil: "Pozdravite jih." Komisarje namreč. O izrivanju Hamiltona pa je vodja Red Bullove ekipe Christian Horner povedal naslednje: "Kazen za kaj? Pridobil ni nobene prednosti, do kontakta ni prišlo, torej ... Šlo je le za agresivno dirkanje obeh. Mislim, da so komisarji sprejeli pravilno odločitev. Velikokrat govorimo, naj se jim pusti dirkati in mislim, da so ravnali prav." Med Hornerjem in Wolffom se že dlje časa pošteno iskri.