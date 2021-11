Neverjetno, kaj je uspevalo Britancu

Sobotna mini dirka, ki je nadomestila običajne kvalifikacije, je imela pester uvod. Zaradi kršenja pravil sistema DRS oziroma uporabe zadnjega krilca je eden od kandidatov za naslov Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) ostal brez dosežka iz petkovih kvalifikacij in je moral sprintersko dirko začel z zadnjega mesta.

Vseh 15 prehitevanj Hamiltona v samo 24 krogih:

P20 👉👉👉 P5@LewisHamilton put on an overtaking show on Saturday!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi