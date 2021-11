Sprinterska dirka Bottasu, Verstappen drugi, Hamilton peti

Ta kratka dirka je nadomestila običajne klasične kvalifikacije, brazilska dirka je tretja in zadnja v tej sezoni s tem testnim načinom tekmovanja. Poleg določanja startnih mest za "pravo" dirko pa so pomembne tudi dodatne točke, ki jih dobi prva trojica.

A današnja mini dirka je imela pester uvod. Zaradi kršenja pravil sistema DRS oziroma uporabe zadnjega krilca je eden od kandidatov za naslov Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) ostal brez dosežka iz petkovih kvalifikacij in je današnjo sprintersko dirko moral začel z zadnjega mesta.

Hamilton bo v nedeljo sicer začel s pet mest slabšega izhodišča, kot ga je dosegel danes zaradi menjave motorja dirkalnika pred začetkom dogajanja v Braziliji.

Valtteri Bottas wins his second #F1Sprint!



