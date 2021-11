Napetost med Mercedesom in Red Bullom je ob koncu zelo izenačenega prvenstva formule 1 vse večja. Zdaj s protestom o nelegalnem krilcu na srebrni puščici grozijo rdeči biki. Pred nedeljsko VN Katarja sta se na novinarski konferenci v pravo besedno vojno spustila šefa ekip, Toto Wolff in Christian Horner.

Bitka za prvaka formule 1 tako med dirkači kot moštvi postaja prava mala vojna. A ne toliko med Maxom Verstappnom (Red Bull) in Lewisom Hamiltonom (Mercedes) kot med njunima šefoma, Christianom Hornerjem in Totom Wolffom. Potem ko Mercedesova prošnja vodstvu tekmovanja, da naj še enkrat premislijo o kazni Verstappnu na minuli VN Brazilije, ni bila uslišana, zdaj s pritožbo o tehnični ustreznosti Mercedesovega dirkalnika grozi Red Bull. Sumijo, da zadnje krilce oziroma sistem DRS ni v skladu s pravili in je bil prav zato Hamilton tako zelo hiter na najdaljših dveh ravninah v Interlagosu.

O Maxovem izrivanju v Braziliji

Po petkovih treningih so na novinarski konferenci prisotni šefi nekaj moštev in po tokratnih v Katarju, kjer bo v nedeljo naslednja dirka prvenstva, sta en ob drugem sedela prav Wolff in Horner. In se streljala s pogledi in besedami. Trajalo je pol ure. Wolff je dejal, da niti niso pričakovali, da bodo komisarji ugodili njihovi prošnjo po ponovnem pregledu incidenta med Verstappnom in Hamiltonom v Braziliji, ampak: "Gre za principe in filozofijo. Če ostane tako, kot je bilo v Braziliji, to pomeni, da prehitevanje po zunanji strani ni več možno, saj voznik na notranji nadzoruje zavoj. Očitno torej zdaj ni več potrebno pustiti prostora vozniku zraven tebe," je izpostavil Wolff. Ta isti pomislek so v zadnjih dneh izrazili tudi nekateri dirkači. Horner je imel takoj pikro pripombo: "Toto pravi, da prehitevanje po zunanji strani ni mogoče, a mislim, da je Max v Mehiki v prvem zavoju pokazal, da je še kako možno."

O Mercedesovem zadnjem krilcu

V Katarju so kvalifikacije na sporedu v soboto ob 15.00, dirka pa v nedeljo ob 15.00. Foto: Guliver Image Horner je potrdil, da sta glavna inženirja Red Bulla, Adrian Newey in Paul Monaghan, krovni organizaciji tekmovanja (Fia) postavila vprašanja o legalnosti Mercedesovega dirkalnika, češ da je njegova hitrost na ravnina nenormalna. "Če bomo verjeli, da njihov dirkalnik ni v skladu s predpisi, bomo vložili protest. Njihova hitrost na ravnini, ki smo jo videli v Mehiki in Braziliji, ni bila nekaj običajnega. Ja, imeli so nov motor z več moči, a imeli so kar 27 kilometrov na uro višjo hitrost in zareze na zadnjem krilcu, ki se je upogibalo. Nam je povsem jasno, kaj se dogaja. Na potezi je Fia, da ugotovi, ali sta njihova dirkalnika v skladu s pravili. Če nista, je naša naloga, da vložimo protest proti tekmecu, ki se ne drži pravil." Če ne na dirki v Katarju, pa bodo protest vložili na eni od zadnjih dveh dirk. Ta konec tedna bodo Mercedesov dirkalnik še podrobneje opazovali.

Wolffov odgovor je bil jasen: "Mislim, da se ne bi nihče prikazal na dirki z nelegalnim motorjem ali nelegalnim zadnjim krilcem." Šef Mercedesa je pravzaprav tekmece pozval, naj kar vložijo protestno noto. "Če nekaj sumite, ker vam je nekdo nekaj rekel, potem kar protestirajte. Mi smo že povedali, da so nam 14-krat pregledali to isto zadnje krilce in na njem ni nič takega, kar bi rad videl Red Bull. Fia ima tudi natančne skice krilca. Tako vam jih lahko ... Jaz ti jih lahko pošljem," je pikro proti Hornerju dejal Wolff. "Kako torej razlagaš zareze na zadnjem krilcu?" je sledilo Hornerjevo vprašanje. In odgovor: "So znotraj pravil in zato je vse v redu."

O njunem "prijateljstvu"

Spoštovanje ja, prijateljstvo ne. Foto: Guliver Image Da Horner in Wolff nista ravno prijatelja, je že dolgo jasno, a tako napeto med njima še ni bilo. "Mislim, da je rivalstvo pač preveliko. Ne morete pričakovati, da bomo šli s tekmeci na večerjo oziroma s sovražniki v športnem smislu," o njunem odnosu pove šef Mercedesa. Vodja Red Bullove ekipe pa: "Poglejte, s Totom sva zelo različna karakterja. Delava na zelo drugačen način. Bom preživel božič s Totom? Najbrž ne. Razen če boste imeli pantomimo, pa potem pripeljem še otroke." Prijateljstva torej med njima ni, je pa spoštovanje. "Seveda spoštujemo vse, kar je dosegel Mercedes. Spoštujemo vse, kar je dosegel Hamilton. A zato mi še ni treba s Totom na večerjo ali da ga poljubim na zadnjico ali kaj podobnega."

Gre pač za večleten dvoboj v formuli 1, ki ga je doslej dobival Mercedes. Pred zadnjimi tremi dirkami te sezone pa ima Verstappen 14 točk prednosti pred Hamiltonom. V moštvenem seštevku Mercedes sicer še vodi za točko. Za kako napeto bitko gre, je z zanimivo prispodobo opisal Wolff: "Vsekakor spoštujemo sposobnosti vseh v Red Bullu. Jasno je, da gre za zahteven dvoboj v svetovnem prvenstvu najvišje kategorije avtomotošporta. Začelo se je kot olimpijski boks, nadaljevalo kot profesionalni boks, zdaj smo pa na dvoboju MMA, mešanih borilnih veščin."