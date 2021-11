Na drugem treningu najhitrejši Bottas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in Finec Valtteri Bottas (Mercedes) sta bila najhitrejša na uvodnih treningih pred nedeljsko dirko formule 1 za VN Katarja. Vodilni v SP Verstappen je dobil prvi trening, drugi Mercedesov dirkač pa drugega. Njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lewis Hamilton pa je bil obakrat četrti.

Na dirkališču Losail severno od Dohe, ki je sicer bolj znano kot prizorišče motociklističnih dirk, bo v nedeljo prva izvedba preizkušnje formule 1 v tej državi. Dogajanje pa časovno sovpada tudi z odštevanjem do nogometnega SP, saj so prav v teh dneh dosegli mejo enega leta do mundiala.

Katar je sicer letos v vlogi prireditelja zamenjal Melbourne, kjer zaradi koronske pandemije niso mogli izpeljati dirke. Od leta 2023 pa bo Katar del dirkaškega koledarja vsaj deset let.

Prvi trening je dopoldne dobil Verstappen, drugi je bil Francoz Pierre Gasly (AlphaTauri), tretji in četrti sta bila oba Mercedesova dirkača Bottas in Hamilton.

Popoldne pa je bil najboljši Bottas, Gasly je ostal visoko in je kot drugi zaostal le dve desetinki, Verstappen je bil tretji, Hamilton pa spet četrti.

Tri dirke pred koncem sezone ima Verstappen na vrhu seštevka 14 točk prednosti pred branilcem naslova Hamiltonom. Verstappen ima po dirki v Sao Paulu 332,5 točke, Hamilton, zmagovalec preizkušnje v Braziliji, pa je drugi s 318,5.

Kvalifikacije za dirko v Katarju bodo v soboto ob 15. uri, preizkušnja za VN Katarja pa v nedeljo ob isti uri.

