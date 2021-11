Globoko ga bodo pogrešali, bil je zgled tudi za tekmece

Svet formule 1 žaluje za Frankom Williamsom, ki umrl je v nedeljo v starosti 79 let. Vsi − od njegovih voznikov in sodelavcev do novinarjev in tekmecev − se ga prek družabnih omrežij spominjajo s samimi izbranimi besedami.

Russell v Williamsu Foto: Reuters Samo Ferrari (238), McLaren (183) in Mercedes (121) so v formuli 1 dobili več dirk. Williams jih ima 114. Čeprav je od zadnje že devet let, prav tako od slovesa Franka Williamsa iz "paddocka", pa je njegova smrt užalostila prav vse, ki so vsaj malo povezani s kraljico avtomotošporta. Še posebej pa tiste, ki so ga poznali. Čeprav je lani družina Williams ekipo prodala, je Frank občasno še obiskoval tovarno in se pogovarjal z dirkačema ekipe. "Sir Frank je bil res čudovit človek. Za večno se bom spominjal trenutkov smeha, ki sva si jih delila. Bil je več kot šef. Bil je mentor in prijatelj vsem, ki smo se pridružili Williamsu," je zapisal britanski voznik George Russell, ki za ekipo Williams dirka zadnje tri sezone.

Človek, ki je sanje spremenil v dinastijo

Villeneuve, zadnji svetovni prvak z Williamsom Foto: Reuters "Frank je bil edinstven. Povsem je bil predan svoji ekipi in izzivu zmagovanja. Rad sem delal z njim, saj je bil Frank pravi dirkač. Njegovo življenje je bila njegova ekipa," je v sporočilu za javnost zapisal Jacques Villeneuve, ki je tri leta vozil zanj in leta 1997 postal zadnji Williamsov svetovni prvak. "Seveda občudujem vse, kar je Frank dosegel v formuli 1. Pa tudi to, kako se je spoprijel z osebnim izzivom po svoji prometni nesreči. Zapomnil si ga bom kot velikega borca, na stezi in zunaj nje." Leta 1984 je Frank Williams po prometni nesreči postal tetraplegik.

"Sir Frank Williams je bil eden najbolj prijaznih ljudi, ki sem jih imel čast spoznati v športu. Kar je dosegel, je nekaj izjemnega. Vem, da je do svojega zadnjega dne ostal dirkač in borec po srcu. Njegova dediščina bo živela za večno," je na Twitterju misli delil sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff je svoje delo v formuli 1 začel prav pri Williamsu: "Neskončno sem hvaležen, da sem imel priložnost delati z njim in del njegove poti. Številnim v Mercedesu je bil vzgled." Pravi gospod in pravi dirkač. S temi besedami pa ga je označil šef Red Bullove ekipe, Christian Horner.

Enzo Ferrari je nekoč na Franka Williamsa in preostale zasebne britanske ekipe gledal z viška. Garažisti, jih je imenoval. V 80. in 90. letih so mu morali večkrat priznati premoč. Williams je osvojil 16 dirkaških in konstruktorskih naslovov. "Poklanjamo se velikemu človeku, ki je igral pomembno vlogo v zgodovini formule 1. Sir Frank je živel za motošport. Bil je oster in pogumen tekmec, ki je popeljal ekipo, ki še danes nosi njegovo ime, do veliko uspeha. Vedno nam bosta njegova človeška moč in predanost vzgled in inspiracija," so v sporočilu za javnost zapisali pri Ferrariju.