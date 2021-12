Ga je zdaj vendarle srečala pamet?

Bernard Tomic je pred leti veljal za enega najperspektivnejših teniških igralcev na turneji ATP, a so ga njegova mladostniška vihravost in afere peljale v napačno smer. Danes je odločen, da poskusi še enkrat in da se vrne med najboljše igralce sveta.

Bernand Tomic je bil nekdaj prvi mladinec sveta, že zelo kmalu pa se je prebil v četrtfinale turnirja v Wimbledonu. Avstralec je pred kratkim povedal, da želi rešiti svojo športno kariero in da trenutno ne razmišlja, da bi lopar postavil v kot.

"Lahko bi zdaj nehal in bi bil srečen. Ampak ne želim si tega. Imam 29 let in lahko se vrnem k tenisu." Foto: Reuters

Pred leti je v Wimbledonu dejal, da se dolgočasi na igrišču, mnogi pa so mu očitali, da je veliko prelahko izgubljaj dvoboje oziroma se sploh ni dovolj trudil. "Premlad sem bil, ko sem naredil velike uspehe. Od desetega leta sem vseskozi potoval. Pri 25 letih sem bil utrujen in v medijih sem govoril neumnosti," je povedal danes 29-letni Tomic, ki pravi, da denar ni razlog, da se vrača v vrhunski tenis.

"Lahko bi zdaj nehal in bi bil srečen. Ampak ne želim si tega. Imam 29 let in lahko se vrnem k tenisu. Bil sem 17. igralec na svetu in lahko bi bil med najboljših pet igralcev na svetu. Lahko bi se boril za lovorike na turnirjih za grand slam. Nisem več isti kot takrat, ko sem imel 18 ali 20 let. Skozi čas se ljudje spreminjamo. Danes sem starejši in nisem več tisti neumni otrok," je še povedal Tomic, ki že nekaj časa resno trenira.

Velikokrat je na igrišču deloval nezainteresirano. Foto: Gulliver/Getty Images

Takrat je dal od sebe le 60 odstotkov

Želi si, da bi sezono začel s turnirji v Avstraliji, in njegova želja po uspehu je spet velika. "V naslednjih petih ali šestih letih si želim dati še eno priložnost. Želim priti med prvih deset igralcev. Bil sem že 17. igralec sveta in malo mi je manjkalo, da bi bil na 12. mestu. A takrat sem dal od sebe 60 odstotkov. Kariero želim končati na pravi način. Verjamem, da mi lahko uspe v dveh ali treh letih, potem pa se lahko zadovoljen upokojim," je še za Courier Mail povedal trenutno 254. igralec sveta.

Tudi z dekletom se je razšel

Zelo burna je bila tudi njegova zveza z Vanesso Sierro, dekletom, ki svoje gole fotografije objavlja na "Onlyfans", spletni strani za odrasle. Marsikdaj sta objavila fotografije, ki so požele veliko pozornosti, nase pa sta opozarjala tudi z nenavadnimi izjavami. Danes nista več par in po razhodu sta se veliko prepirala prek medijev. A kot kaže, je tudi to za Bernardom.

Videti je, da si želi priti nazaj na prava pota in se še enkrat proslaviti na teniškem igrišču. A ne s svojimi aferami, ampak z vrhunsko igro. Mu bo uspelo?