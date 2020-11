Neverjetno, v kaj se je spustil nekdanji vrhunski teniški igralec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če se v zadnjem času največ govori o Avstralcu Nicku Kyrgiosu, ki velja za enega najbolj problematičnih teniških igralcev na turneji, pa ga je tokrat zagotovo prekosil rojak Bernard Tomic. Ta mu je tokrat prevzel pozornost. Tomic se je v preteklosti že večkrat znašel v medijih, a ne toliko zaradi svojih teniških uspehov, kot zaradi stvari, ki so se mu zgodile zunaj igrišča.

Ena najbolj odmevnih je bila, ko je njegov oče John Tomic fizično obračunal z enim od teniških igralcev, pravzaprav je bil to trening partner Bernarda. Na igriščih smo videli, kako je predajal že dobljene dvoboje, se zabaval do zgodnjih jutranjih ur, enkrat pa so ga policisti celo aretirali …

"Ups, Tomica sem prepričala, da naj naredi nekaj slabega"

Pred kratkim je v javnost prišla novica, da je njegovo novo dekle Vanessa Sierra, ki je ena največjih zvezdnic spletne strani za odrasle – OnlyFans, objavila precej pomenljivo fotografijo oziroma videoposnetek. Na tej strani namreč dekleta objavljajo videoposnetke in na ta način služijo denar. Zaslužek pa je odvisen od tega, koliko ogledov ima določen videoposnetek. Na njem se je znašel tudi v preteklosti zelo perspektiven teniški igralec. Bernard Tomic je bil namreč nekdaj že 17. igralec sveta.

Pri osemindvajsetletnemu Avstralcu tenis že nekaj časa ni v ospredju, saj se očitno bolj zabava s svojim dekletom. Na spletu je daleč največ zanimanja požela fotografija, na kateri je razvidno, da Bernard Tomic grize njeno zadnjico: "Ups, Tomica sem prepričala, da naj naredi nekaj slabega. Povlecite navzgor, če želite pogledati video. Žal mi je, mama," je zapisala Vanessa.

Bernard Tomic je letos odigral le devet dvobojev. Foto: Gulliver/Getty Images

Bernard Tomic, ki je trenutno na 224. mestu lestvice ATP, je letos odigral le devet dvobojev. Posledica tega je tudi koronavirus, ki je prekinil sezono. Na začetku leta se je preizkusil na OP Avstralije, kjer je izpadel že v prvem krogu kvalifikacij. Svoj zadnji dvoboj pa je odigral 6. marca na turnirju serije Challenger v Monterreyu.